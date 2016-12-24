رجل يقفز من الدور الثالث بسبب حريق في تبوك

صرح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك نقيب عبدالعزيز الشمري أنه ورد بلاغ في تمام الساعة 15:45 مساءً من هذا اليوم السبت الموافق ١٤٣٨/٣/٢٥ هـ بالادارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك عن حادث حريق منزل بحي الفيصلية وعلى الفور جرى انتقال الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في شقة بالطابق الثالث لمبنى سكني ووجود مواطن ملقي علي الأرض خارج المبنى بسبب سقوطه من نافذة غرفة النوم هرباً من الحريق مما نتج عنه إصابات متفرقة فتم إسعافه ونقله عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى الملك سلمان العسكري لأخذ العلاج الازم ، وتمت عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه تماماً ومن خلال المعاينة اتضح أن سبب الحادث كان نتيجة التماس كهربائي في المكيف .

والدفاع المدني بمنطقة تبوك تتمنى السلامة للجميع ويهيب بالإخوة المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الاحتياطات الازمة ومتابعة التمديدات الكهربائية في المنزل بشكل دوري ومستمر حفاظاً على سلامة الارواح .