 وافد عربي يقتل مواطناً ويدفنه في استراحته | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 24 ديسمبر 2016 ميلاديا

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وافد عربي يقتل مواطناً ويدفنه في استراحته

وافد عربي يقتل مواطناً ويدفنه في استراحته
المناطق - جدة

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي بن عطية القرشي أن مركز النزلتين بشرطة محافظة جدة تلقى بلاغ مواطن يدعي تغيب شقيقه البالغ من العمر ٤٤ سنة.
وأضاف: “تم تشكيل فريق عمل من الضبط الجنائي والبحث الجنائي نظراً إلى الغموض وراء اختفائه، وتمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي -بعون من الله وتوفيقه، ومن خلال ما وفرته الدولة أعزها الله من إمكانات فنية وبشرية مدربة- من فك غموض تلك الحادثة؛ إذ أشارت التحريات الجنائية إلى وجود خلاف سابق للمتغيب مع شخص من جنسية عربية، وتم ضبطه ومواجهته بما توفر من معلومات؛ كونه عمد إلى إخفاء جريمته؛ حيث أقر بإطلاق النار على صَدرَ المتغيب من مسدس؛ مما أدى إلى وفاته، ثم قام بعد ذلك بدفنه داخل استراحته، وأرشد إلى موقع الجثة، وتم استخراجها من قبل الجهات المختصة، وحُفظت بثلاجة المستشفى؛ لإجراء الكشف الطبي الشرعي عليها. وتم إيقاف المتهم بعد سماع أقواله؛ تمهيداً لإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص”.

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