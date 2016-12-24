 أهم 10 أحداث رئيسية سيشهدها العالم في 2017 | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 24 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أهم 10 أحداث رئيسية سيشهدها العالم في 2017

أهم 10 أحداث رئيسية سيشهدها العالم في 2017
المناطق_أ ف ب

يطل بعد أيام عام 2017، مليء بالأحداث، بعضها سيغير وجه العالم السياسي والاقتصادي، ولعل تنصيب دونالد ترامب وبدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من أهمها.

وأهم 10 أحداث رئيسية سيشهدها العالم في 2017:

1- في الأول من يناير/كانون الثاني: في نيويورك، الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يتولى مهامه.

الأمين العام الجديد للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس وسلفه بان كي مون

2- في 20 يناير/كانون الثاني: في واشنطن، باراك أوباما يغادر البيت الأبيض، وتنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

3- في 31 مارس/آذار: الموعد المحدد الذي تعهدت به رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي بأن تفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة، أي بدء الإجراءات الرسمية لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي

4- في 23 أبريل/نيسان: الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا (الدورة الثانية في 7 مايو/أيار).

الانتخابات في فرنسا

5- في 19 مايو/أيار: انتخابات رئاسية في إيران.

الانتخابات في إيران

6- في 5 أغسطس/آب: بطولة العالم لألعاب القوى في لندن (تستمر حتى 13 أغسطس/آب).

بطولة العالم لألعاب القوى السابقة موسكو - أرشيف

7- في 8 أغسطس/آب: انتخابات رئاسية في كينيا.

التحضير للانتخابات الرئاسية في كينيا

8- في 13 سبتمبر/أيلول: اللجنة الأولمبية الدولية تختار المدينة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية والتي ستقام في العام 2024.

اللجنة الأولمبية الدولية تختار المدينة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية

9- أكتوبر/تشرين الأول: انتخابات تشريعية في ألمانيا.

انتخابات تشريعية في ألمانيا

10- في 6 نوفمبر/تشرين الثاني: انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الثالث والعشرين في بون بألمانيا، برئاسة فيدجي (يستمر حتى 17 من الشهر ذاته).

مؤتمر الأمم المتحدة الدولي - أرشيف

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