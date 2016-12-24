أهم 10 أحداث رئيسية سيشهدها العالم في 2017

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يطل بعد أيام عام 2017، مليء بالأحداث، بعضها سيغير وجه العالم السياسي والاقتصادي، ولعل تنصيب دونالد ترامب وبدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من أهمها.

وأهم 10 أحداث رئيسية سيشهدها العالم في 2017:

1- في الأول من يناير/كانون الثاني: في نيويورك، الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يتولى مهامه.

2- في 20 يناير/كانون الثاني: في واشنطن، باراك أوباما يغادر البيت الأبيض، وتنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

3- في 31 مارس/آذار: الموعد المحدد الذي تعهدت به رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي بأن تفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة، أي بدء الإجراءات الرسمية لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

4- في 23 أبريل/نيسان: الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا (الدورة الثانية في 7 مايو/أيار).

5- في 19 مايو/أيار: انتخابات رئاسية في إيران.

6- في 5 أغسطس/آب: بطولة العالم لألعاب القوى في لندن (تستمر حتى 13 أغسطس/آب).

7- في 8 أغسطس/آب: انتخابات رئاسية في كينيا.

8- في 13 سبتمبر/أيلول: اللجنة الأولمبية الدولية تختار المدينة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية والتي ستقام في العام 2024.

9- أكتوبر/تشرين الأول: انتخابات تشريعية في ألمانيا.

10- في 6 نوفمبر/تشرين الثاني: انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الثالث والعشرين في بون بألمانيا، برئاسة فيدجي (يستمر حتى 17 من الشهر ذاته).