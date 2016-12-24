إجلاء أكثر من 100 ألف شخص جراء الفيضانات في إندونيسيا

أدت فيضانات اجتاحت مقاطعة نوسا تينغارا الغربية بوسط إندونيسيا إلى نزوح أكثر من 100 ألف شخص وإغلاق المطار الرئيسي في المقاطعة.

وأفاد المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الإندونيسية ، في تصريح اليوم، بأن قرابة 20 ألف منزل وما يزيد على 60 مرفقا صحيا وجسرين تعرضوا لأضرار جراء الفيضانات.. لافتا إلى أن الفيضانات أدت أيضا إلى إجلاء نحو مائة ألف شخص ، وقطع الاتصالات وإمدادات الكهرباء، مما أعاق جهود الإغاثة.

وأوضح أن السلطات اضطرت إلى إعلان حالة الطوارئ في المقاطعة لمدة 14 يوما وحتى الرابع من يناير القادم.