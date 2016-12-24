 إجلاء أكثر من 100 ألف شخص جراء الفيضانات في إندونيسيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 24 ديسمبر 2016 ميلاديا

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إجلاء أكثر من 100 ألف شخص جراء الفيضانات في إندونيسيا

إجلاء أكثر من 100 ألف شخص جراء الفيضانات في إندونيسيا
المناطق_وكالات

أدت فيضانات اجتاحت مقاطعة نوسا تينغارا الغربية بوسط إندونيسيا إلى نزوح أكثر من 100 ألف شخص وإغلاق المطار الرئيسي في المقاطعة.

وأفاد المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الإندونيسية ، في تصريح اليوم، بأن قرابة 20 ألف منزل وما يزيد على 60 مرفقا صحيا وجسرين تعرضوا لأضرار جراء الفيضانات.. لافتا إلى أن الفيضانات أدت أيضا إلى إجلاء نحو مائة ألف شخص ، وقطع الاتصالات وإمدادات الكهرباء، مما أعاق جهود الإغاثة.

وأوضح أن السلطات اضطرت إلى إعلان حالة الطوارئ في المقاطعة لمدة 14 يوما وحتى الرابع من يناير القادم.

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