 الملياردير بيل غيتس يكشف عن 3 مهارات سيحظى أصحابها بالنجاح في سوق العمل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 24 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الملياردير بيل غيتس يكشف عن 3 مهارات سيحظى أصحابها بالنجاح في سوق العمل

الملياردير بيل غيتس يكشف عن 3 مهارات سيحظى أصحابها بالنجاح في سوق العمل
المناطق_الإندبندنت

كشف بيل غيتس عن ثلاث مهارات يعتقد أنها تمكن أي شخص من النجاح في سوق العمل المستقبلي، وهي تستبعد أي شخص لا يجيد العلوم والأرقام.

قال بيل غيتس رائد الأعمال الشهير في مجال التكنولوجيا والشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت أنه وفقاً للبيانات المجمعة “سوف يكون الطلب الأكبر خلال السنوات القادمة وفقاً لثلاث خلفيات، هي العلوم والهندسة والاقتصاد”.

صرح بيل غيتس للمحرر التنفيذي لموقع LinkedIn قائلاً “أعتقد بالفعل أن الكثير من المهن في المستقبل سوف تعتمد في طلبها على المعرفة الأساسية للعلوم والرياضيات والاقتصاد”، وأضاف “ليس بالضرورة أن تكون مبرمجاً، لكن يجب أن تُفرق بين ما يستطيع المهندسون عمله وما لا يستطيعون”.

وأضاف رائد الأعمال الملياردير أن العاملين الذين يجيدون هذه الأشياء سوف يكونون “وسطاء التغيير في جميع المؤسسات”.

وأعلن بيل غيتس مؤخراً أنه بصدد تخصيص مبلغ يزيد عن مليار دولار لمكافحة تغير المناخ من خلال الاستثمار في طرق جديدة لإنتاج الطاقة النظيفة/ وسوف يقود مجموعة من المستثمرين الذين جمعوا ثروات يتخطى مجموعها 170 مليار دولار، بما فيهم ريتشارد برانسون، وجيف بيزوس مؤسس موقع أمازون، وجاك ما مؤسس موقع التجارة الإلكترونية الصيني علي بابا.

وكان رجل الأعمال في مجال التكنولوجيا متفائلاً جداً من فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، إذ قال مؤخراً إنه يأمل أن يرى “تزايداً مضطرداً” للأفكار الجديدة في مجال الرعاية الصحية والتعليم والطاقة، وأضاف أن الولايات المتحدة “تحركت إلى مرحلة جديدة”.

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