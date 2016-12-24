احتراق مخلفات ورجيع وإطارات بفناء بلدية الداير

باشرت فرق الدفاع المدني مساء اليوم اندلاع حريق بفناء مبنى بلدية محافظة الدائر وجاء علو مخلفات ومواد رجيع متكدسة بالموقع.

واوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى عبدالله القحطاني انه وردنا بلاغ عن حريق في بلدية الدائر وعند وصول الفرق للموقع اتضح ان الحادث عبارة عن احتراق في مجموعة من المخلفات ورجيع المكاتب المتكدسة في الموقع من اوراق ومكاتب وأخشاب وإطارات بفناء مبنى بلدية محافظة الدائر حيث تم السيطره عليه من قبل الفرقه وعمل محضر مشترك بالواقعة وتسليم الموقع لنائب مدير البلدية .

مشيرا الى ان سبب الحريق احتمال ناتج عن اشتعال ذاتي للمخلفات المتكدسة .