الحارثي : الميزانية تؤكد متانة الاقتصاد السعودي

صرح رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم بتبوك الأستاذ أحمد بن عطية الحارثي بأن صدور الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1438 / 1437 جاء ليؤكد متانة الاقتصاد الوطني السعودي رغم ماتمر به منطقتنا من تحديات اقتصادية جسيمة . كما أن ميزانية هذا العام جاءت تأكيداً لاستمرار الالتزام بالتوجيهات السامية الكريمة بتسريع خطى التنمية في كافة مجالات الحياة.

وقال الحارثي في تصريح له بهذه المناسبة : لقد حملت الميزانية مضامين هامة نستشرف من خلالها حرص الحكومة الرشيدة على توفير الرخاء وطيب العيش للمواطن ويتبين ذلك من خلال التوجيهات السامية الكريمة بتوجيه الدعم الحكومي للمواطن المستحق فعلا.

مشيراً إلى إصرار قادة هذه البلاد المباركة وحرصها على مواصلة خطة البناء والتنمية , وعدم السماح لأي عارض أو طارئ بإيقاف عجلة النهضة التنموية الطموحة التي تشهدها المملكة , رغم حجم الآزمة الاقتصادية التي أثرت في اغلب إقتصاديات المنطقة.

وقال الحارثي في ختام تصريحه نحمد الله سبحانه وتعالى أن مكن حكومتنا الرشيدة من تسخير موارد هذه البلاد وطاقتها للوصول ببلادنا الغالية إلى ما وصلت إليه من الارتقاء والتقدم بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء الوطن العزيز وتحقيق الرخاء والتنمية وسأل الله أن يحفظ لهذه البلاد المباركة أمنها وأمانها في ظل قيادتها الحكيمة وأن ينفع الوطن والمواطن بهذه الميزانية .