 محافظ صبيا ميزانية الخير دليل على حكمة القيادة الرشيدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 25 ديسمبر 2016 ميلاديا

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محافظ صبيا ميزانية الخير دليل على حكمة القيادة الرشيدة

محافظ صبيا ميزانية الخير دليل على حكمة القيادة الرشيدة
المناطق- جازان
أكد أ. علي موسى زعله محافظ صبيا  أن الوطن بدعم قيادته يحظى بإهتمام ورعاية متكاملة لإنجاز  مشروعات نوعية و متميزة مشيراً بأن  الميزانية لهذا العام  هي مصدر تفاؤل واطمئنان حيث ان الارقام المعلنة  مشجعه للوطن والمواطن وتدل على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وحكمة دولتنا  الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وولي ولي عهده حفظهم الله جميعاً والذين يحرصون على تلبية احتياجات المواطنين من خلال زيادة المصروفات على التنمية الشاملة والمستدامة وإستثمار الموارد البشرية بعد تدريبها للنهوض بوطنهم وتوفير الخدمات للمواطنين في جميع مناطق  ومحافظات ومراكز المملكة”.
كما تحمل الميزانية  في طياتها الكثير من بشائر الخير والنماء التي ستغطي مجالات التعليم والصحة والرعاية الإجتماعية وغيرها من المتطلبات الأساسية للمواطن  .
مشيرا الى أن الأرقام التي حملتها الميزانية تعد تأكيدًا جديدا على متانة الاقتصاد السعودي وثراء موارده وحرص الحكومة الرشيدة على توظيف العوائد الكبيرة في تلبية احتياجات الإنسان السعودي في كافة المجالات وتعزيز النهج الاقتصادي السليم لخلق المزيد من فرص العمل لاستثمار طاقات الشباب والاستثمار لتحقيق تنمية مستدامة، وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات التي تحقق أقصى المنافع والعائدات الاقتصادية والاجتماعية للوطن والمواطن.وأن ميزانية الخير والنماء  تستهدف المضي قدما نحو إستمرار خطوات الإصلاح والتطوير  من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وتحقيق أعلى معدلات الرفاهية للمواطن وتحقيق قفزة نوعية جديدة في المشاريع التنموية .

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