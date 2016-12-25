الهلال يتصدر دوري المحترفين بعد قرار “الفيفا” خصم ثلاث نقاط من رصيد الاتحاد

تصدر فريق الهلال دوري المحترفين السعودي لكرة القدم بـ34 نقطة يليه الأهلي ثانيًا بـ 31 نقطة بفارق الأهداف عن الاتحاد صاحب المركز الثالث.

وجاء التغيير في سلم الترتيب بعد أن ألزمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم, لجنة المسابقات بتنفيذ قرار ” الفيفا ” الصادر ضد نادي الاتحاد والقاضية بخصم ثلاث نقاط من رصيده في الدوري.