 غدا .. إتلاف الإصدارات السابقة من العملة السعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 25 ديسمبر 2016 ميلاديا

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غدا .. إتلاف الإصدارات السابقة من العملة السعودية

غدا .. إتلاف الإصدارات السابقة من العملة السعودية
المناطق - متابعات

كشف الخبير المصرفي والمحلل المالي حسين الرقيب وفقا لـ«عكاظ» أن إتلاف الإصدارات السابقة من العملة السعودية سيتم داخل المملكة ابتداء من غد، فور وصولها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

وبين الرقيب أن إتلاف الفئات السابقة من العملة سيحدث دون تسجيل الرقم التسلسلي لفئة العملة المتلفة؛ نظرا لإتلافها بكميات كبرى.

ولفت الرقيب إلى وجود أجهزة تكشف التزوير للتأكد من أن العملات المتلفة صحيحة، وأن عمليات الإتلاف مستمرة دوما للأوراق التالفة والقديمة، موضحا أن سك العملة يتم خارج المملكة وعلى الأرجح في سويسرا.

وقال الرقيب: «السيولة المتوفرة لدى البنوك من الإصدارات القديمة لن تستبدل ابتداء من الغد، وإنما ستُغذى البنوك من الإصدارات المستحدثة فقط في حالة واحدة، وذلك عند طلبها أي سيولة من مؤسسة النقد، أو عند طلب الأفراد صرف أي عملة عن طريق ساما».

وأوضح أن الإصدارات السابقة من العملة ستختفي خلال خمس سنوات تقريبا.

وفيما يأتي الإصدار السادس للريال السعودي، تحت شعار «ثقة وأمان»، أكدت «ساما» أنه لن يشمل سك فئة الريال الورقي، وإنما سيقتصر على الريال المعدني، مع استحداث فئة الريالين المعدنية، إضافة إلى الهللة المعدنية.

وتشمل العملة المعدنية الجديدة فئة الريالين صورة الملك عبدالعزيز آل سعود، منقوشا اسمه على يمينها، أما الجهة اليسرى فستوجد بها زخرفة نباتية تحمل شعار الدولة.

أما فئة الريال المعدني ستحتوي على صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع نقش اسمه في يمينها، أما الجهة اليسرى ستتخللها زخرفة نباتية تحمل شعار الدولة.

وستحتوي عملة الهللة الواحدة على شعار الدولة، ويعلوها لقب خادم الحرمين الشريفين ونقش باسم «الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود».

يذكر أن غدا سيصادف «الخامس من برج الجدي» موعد تسلم رواتب الموظفين الحكوميين، كأول راتب للسعوديين بالإصدار الجديد للعملة.

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