جنود البحرية الإيرانية يحرجون قائدهم بعد عجزهم عن كسر جرة فخارية..”فيديو”

أظهر مقطعا مصورا لتخريج عدد من عناصر مشاة البحرية التابعة للقوات البحرية للجيش الإيراني، فشل هؤلاء الجنود الذين أمضوا أشهرا في التدريب من كسر “جرة فخارية” خلال عرض عسكري والذي تسسب في إحراج قائد البحرية الأدميرال “حبيب الله سياري” أمام القائد العام للجيش الإيراني اللواء “عطا الله صالحي”، الذي شرف هذا الحفل.

وظهر في المقطع محاولة عناصر من البحرية وهم يحاولون جاهدين كسر “الجرة الفخارية”، وفي محاولة لتدارك الأمر، قام المشاركون في الاستعراض بتغيير الجندي بجندي آخر، عسى أن يرفع الحرج ويكسر الجرة، إلا أن الجرة صمدت مجددا، وسقط الجندي على الأرض بعد إحدى الضربات، دون تمكنه من كسرها، ما شكل إحراجا لكل المشاركين.

وأظهر المقطع علامات الإحراج التي ظهرت على “حبيب الله سياري” بسبب ضعف جنوده وفشلهم في كسر الجرة أمام قائده “عطالله صالحي”، بعد فشل الجنود في كسر الجرة.