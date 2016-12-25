 جنود البحرية الإيرانية يحرجون قائدهم بعد عجزهم عن كسر جرة فخارية..”فيديو” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 25 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم ” تدبر” على مستوى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل حريق ضخم يلتهم مصفاة حيفا واستنفار أمني إسرائيلي كبير مدير جامعة جازان: ميزانية هذا العام أكدت قدرة المملكة على تجاوز التحديات الاقتصادية أمين عسير يتلقى خطاب شكر من أمير المنطقة “مدن” تستهدف توظيف خريجي “التدريب التقني” في 11 مدينة صناعية الجدعان: نعتزم الكشف عن أرقام الميزانية وسيكون هناك فائض في 2019 إذا نفذت جميع الاصلاحات بيشة تنجز مشاريع بقيمة 130 مليون ريال “التعليم” تُتيح تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية توجه لتقليل الاعتمـاد على العمالة في مشروعات نظافة المدن وإدخال التقنيات الحديثة العثور على حطام للطائرة الروسية على عمق 70 مترا في البحر الأسود أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة جنود البحرية الإيرانية يحرجون قائدهم بعد عجزهم عن كسر جرة فخارية..”فيديو”

جنود البحرية الإيرانية يحرجون قائدهم بعد عجزهم عن كسر جرة فخارية..”فيديو”

المناطق - يوسف المطيري

أظهر مقطعا مصورا لتخريج عدد من عناصر مشاة البحرية التابعة للقوات البحرية للجيش الإيراني، فشل هؤلاء الجنود الذين أمضوا أشهرا في التدريب من كسر “جرة فخارية” خلال عرض عسكري والذي تسسب في إحراج قائد البحرية الأدميرال “حبيب الله سياري” أمام القائد العام للجيش الإيراني اللواء “عطا الله صالحي”، الذي شرف هذا الحفل.

وظهر في المقطع محاولة عناصر من البحرية وهم يحاولون جاهدين كسر “الجرة الفخارية”، وفي محاولة لتدارك الأمر، قام المشاركون في الاستعراض بتغيير الجندي بجندي آخر، عسى أن يرفع الحرج ويكسر الجرة، إلا أن الجرة صمدت مجددا، وسقط الجندي على الأرض بعد إحدى الضربات، دون تمكنه من كسرها، ما شكل إحراجا لكل المشاركين.

وأظهر المقطع علامات الإحراج التي ظهرت على “حبيب الله سياري” بسبب ضعف جنوده وفشلهم في كسر الجرة أمام قائده “عطالله صالحي”، بعد فشل الجنود في كسر الجرة.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>