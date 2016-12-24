 أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 25 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم ” تدبر” على مستوى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل حريق ضخم يلتهم مصفاة حيفا واستنفار أمني إسرائيلي كبير مدير جامعة جازان: ميزانية هذا العام أكدت قدرة المملكة على تجاوز التحديات الاقتصادية أمين عسير يتلقى خطاب شكر من أمير المنطقة “مدن” تستهدف توظيف خريجي “التدريب التقني” في 11 مدينة صناعية الجدعان: نعتزم الكشف عن أرقام الميزانية وسيكون هناك فائض في 2019 إذا نفذت جميع الاصلاحات بيشة تنجز مشاريع بقيمة 130 مليون ريال “التعليم” تُتيح تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية توجه لتقليل الاعتمـاد على العمالة في مشروعات نظافة المدن وإدخال التقنيات الحديثة العثور على حطام للطائرة الروسية على عمق 70 مترا في البحر الأسود أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة جنود البحرية الإيرانية يحرجون قائدهم بعد عجزهم عن كسر جرة فخارية..”فيديو”

أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة

أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة
واس - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط في الرياح السطيحة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق شمال المملكة والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على شمال ووسط المملكة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما يتوقع هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ومنطقتي القصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة مكة المكرمة, وتبدأ درجات الحرارة بالإنخفاض صباحاً على مناطق الجوف, تبوك, حائل والحدود الشمالية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية شرقية بوجه عام بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>