 توجه لتقليل الاعتمـاد على العمالة في مشروعات نظافة المدن وإدخال التقنيات الحديثة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 25 ديسمبر 2016 ميلاديا

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توجه لتقليل الاعتمـاد على العمالة في مشروعات نظافة المدن وإدخال التقنيات الحديثة

توجه لتقليل الاعتمـاد على العمالة في مشروعات نظافة المدن وإدخال التقنيات الحديثة
المناطق - متابعات

قالت مصادر إن وزارة الشؤون البلدية والقروية بدأت في تطبيق دراسة “إدخال التقنيات الحديثة في أعمال نظافة المدن”، والتي تهدف إلى التقليل من الاعتماد على العمالة وزيادة كفاءة التشغيل.

وأوضحت المصادر وفقا لـ “الرياض” ، أنه يجري حالياً تنفيذ تلك الدراسة من قبل أحد بيوت الخبرة، حيث سيتم تطبيق نتائج الدراسة عملياً على عقود النظافة في الأمانات والبلديات.

وأشارت إلى أن الدراسة ستخفض التكاليف المالية وتضمن جودة أفضل في تنفيذ أعمال النظافة والبعد عن الأخطاء البشرية وما يترتب عليها من مشاكل مثل انخفاض كفاءة العمل والإضرابات.

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