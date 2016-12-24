 “التعليم” تُتيح تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 25 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“التعليم” تُتيح تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية

“التعليم” تُتيح تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية
المناطق - متابعات

أتاحت وزارة التعليم، اليوم الأحد، لشاغلي الوظائف التعليمية تحديث بياناتهم وتعديلها على نظام “نور”؛ حيث سيستمر حتى 21 ـ 4 ـ 1438هـ؛ بعد أن تمّ تأخير هذا الإجراء لأسبوع بحسب المتحدث الرسمي لوزارة التعليم لوجود تحديثات على الأنظمة الإلكترونية.

وكان وزير التعليم، أحمد العيسى؛ قد أصدر تعميماً ببدء تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية بناءً على محضر اجتماع بين وكيل الوزارة المدرسية ومشرف على تقنية المعلومات بشأن الخطة الزمنية لإطلاق نظام “نور” لشؤون المعلمين والخدمات الإلكترونية المقدمة لشاغلي الوظائف التعليمية.

وأشار تعميم الوزير، إلى أن التحديث سيكون له أثرٌ في احتساب الاحتياج وتجويد الخدمات الإلكترونية، وتحديد متطلبات الميدان التعليمي.

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