بيشة تنجز مشاريع بقيمة 130 مليون ريال

أنجزت بلدية محافظة بيشة عددا من المشاريع الحيوية والخدمية الهامة خلال العام الماضي بتكلفة مالية بلغت أكثر من 130 مليون ريال.

وقد أوضح رئيس بلدية محافظة البلدية المهندس محمد بن حمد آل بشر إلى أن البلدية ماضية في تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية والتوسعية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ العديد من المشاريع الإستراتيجية والتنموية في قطاع الطرق والتجميل والخدمات العامة بخطى حثيثة ورؤى مدروسة .

وأوضح آل بشر أن محافظة بيشة احتضنت عددا من المشاريع التنموية التي تم تنفيذها شملت الطرق والإنارة والحدائق وتطوير الأحياء وترقية الخدمات العامة المقدمة للجمهور والتي ساهمت بشكل كبير في أحداث نقلة تطويرية للمحافظة .

وقد شملت هذه المشاريع كلاً من :

مشروع سوق التمور بقيمة 7771900 ريال ، مشروع سوق النساء بقيمة مليون ريال ، مشروع مشتل البلدية بقيمة 765000 ريال ، مشاريع تحسين وتطوير التقاطعات والدوارات 18039219 ريال ، تحسين وتطوير سفلتة وأرصفة وإنارة طريق الأمير فيصل بن خالد 4000000ريال ، تحسي وتطوير سفلتة وأرصفة وإنارة طريق عمر بن الخطاب 2000000 ريال ، مشروع ازدواجية وإنارة طريق بيشة – المدراء – المروة بطول 6كم 3500000 ريال ، مشروع ازدواجية وإنارة طريق خادم الحرمين الشريفين 6670000 ريال ، مشروع ازدواجية طريق بيشة الحرف الهيشة مع تقاطع طريق سبت العلايا بطول 7 كم بقيمة 4410000 ريال ، مشروع السلامة المرورية بما فيها الشاشات الالكترونية 6745000 ريال ، إنشاء عدد ( 22 ) مباني خدمية بالمرافق العامة بما فيها مباني خدمات سد الملك فهد ومبنى خدمات مكتب العطف بقيمة إجمالية 4997999 ريال ، مشاريع إنارة بعدد 10 آلاف عمود إنارة بقيمة إجمالية 2005900 ريال ، مشاريع سفلتة بعدد من المخططات 16482375 ريال ، ازدواجية طريق الدحو بطول 3800 م .ط بقيمة 1791000 ريال ، كما شملت المشاريع إنشاء ست ملاعب وإعادة وتأهيل عدد من الحدائق وإنشاء حديقة جديدة بلغت قرابة العشرين مليون ريال .