الجدعان: نعتزم الكشف عن أرقام الميزانية وسيكون هناك فائض في 2019 إذا نفذت جميع الاصلاحات

قال وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، إن الوزارة ستكشف كل أرقام الموازنة السعودية التي أعلنت مؤخرا، مبينا أنه سيكون هناك اجتماع دوري مع المسؤولين والمهتمين بالاقتصاد للكشف عن كل ما يتحقق في برنامج التوازن الاقتصادي.

وأشار إلى أنه في حال تحققت أغلب الإصلاحات التي أقرت، فمن المتوقع أن ينخفض العجز في 2017، وأن يكون هناك عجز قليل جداً خلال عام 2018، وذلك وفقا لصحيفة “الحياة”.

وأضاف الجدعان أنه سيكون هناك فائض في 2019، إذا تحققت أغلب الإصلاحات التي أقرت، أو يتحقق جزء منها في تلك السنة، مؤكدا أن الفائض سيتحقق حتما في 2020.

وكانت المملكة قد أعلنت مؤخرا ميزانية عام 2017، حيث قدرت الإيرادات بـ 692 مليار ريال والنفقات العامة بـ 890 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 198 مليار ريال.