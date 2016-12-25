 صحة تبوك تطلق المؤتمر الخامس لطب الاسنان بمشاركة 16 محاضرا ومدربا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 25 ديسمبر 2016 ميلاديا

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صحة تبوك تطلق المؤتمر الخامس لطب الاسنان بمشاركة 16 محاضرا ومدربا

صحة تبوك تطلق المؤتمر الخامس لطب الاسنان بمشاركة 16 محاضرا ومدربا
المناطق _تبوك

انطلقت صباح اليوم الاحد  مؤتمر تبوك الخامس لطب الأسنان والذي تنظمه  المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثله بإدارة طب الأسنان وذلك بمركز التدريب والابتعاث والذي يستمر لمدة خمسة ايام حيث بدأت الفعاليات بخمس ورش عمل تخصصية تستمر لمدة ثلاثة أيام ثم يبدأ البرنامج العلمي الرئيس يومي الاربعاء والخميس .

حيث بدأت فعاليات اليوم بورشة عمل تخصصية (تقنيه ومعامل الاسنان)  كما سيكون ورشة العمل غدا (زراعة الاسنان ) ويوم الثلاثاء ( علاج عصب الاسنان ، مكافحة العدوى والتعقيم بعيادات الاسنان ، طب الاسنان الوقائي.)

وسيحاضر بهذه الفعاليات 16 محاضر ومدرب وهم نخبة متميزة من أساتذة واستشاري طب الأسنان على مستوى المملكة وبعض عمداء وأساتذة طب الاسنان من وزارة الصحة والداخلية والحرس الوطني.

وبين مدير إدارة طب الاسنان بصحة تبوك د/ محمد بن حنيظل الجماز بان هذه الفعاليات انطلاقا من حرص صحة منطقة تبوك ممثلة بإدارة طب الأسنان بالارتقاء بالمستوى العلمي والعملي لمختلف شرائح طب الأسنان أطباء وفنيين وكذلك الارتقاء بمستوى الجودة بتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للمرضى والمراجعين ضمن خطة عمل شاملة تحقق رؤية المملكة 2030 بمشيئة الله.

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