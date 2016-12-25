بشراكة مجتمعية وبحضور محافظ محايل:إنشاء مبنى ثلاجة موتى تتسع لعدد 200 صحن بمستشفى محايل العام

بحضور سعادة محافظ محايل رئيس مجلس تعزيز الصحة الأستاذ محمد بن سعود المتحمي وقع مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى محايل محمد بن زيد عسيري عقد شراكة مجتمعية مع رجل الأعمال الشيخ بكري بن أحمد آل صعب لإنشاء مبنى ثلاجة موتى على مساحة ٢٧.٤٠×٢٨متر وتتسع لعدد 200 صحن بمستشفى محايل العام.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي بصحة المنطقة سعيد بن عبد الله النقير مشيراً أن هذه المبادرة سوف تكون رافد قوي لإدارة الأزمات والكوارث بالمنطقة ككل وليست للمحافظة فحسب وهي مبادرة وطنيه يشكر عليها المتبرع وتعتبر من اهم المشاريع التحسينية التي يتبناه القطاع الصحي بالمحافظة.

وأضاف النقير بأن سعادة مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان قد أجرى اتصالا هاتفيا بسعادة محافظ محايل شكره خلاله على دعمه المتواصل للقطاع الصحي بمحافظة محايل ورعايته وتشجيعه للعديد من الاتفاقيات التي أسهمت في تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة

كما أجري كذلك اتصالا هاتفيا برجل الاعمال الشيخ بكري ال صعب أثني خلاله على مبادرته وعبر عن فائق شكره وتقديره له راجيا من الله له الأجر والمثوبة مؤكدا أن الوطن يستحق منا الكثير.