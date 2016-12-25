 مدني الرياض يخمد حريقاً بعمارة سكنية دون إصابات أو وفيات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 25 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مدني الرياض يخمد حريقاً بعمارة سكنية دون إصابات أو وفيات

مدني الرياض يخمد حريقاً بعمارة سكنية دون إصابات أو وفيات
المناطق _الرياض

أخمدت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقا اندلع في عمارة سكنية، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات، ولله الحمد.
وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني ‏بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي بأن ‏ غرفة التحكم والتوجيه بالدفاع المدني بمدينة الرياض تلقت بلاغا عن اندلاع حريق في عمارة سكنية بحي منفوحة وعلى الفور انطلقت فرق الدفاع المدني للموقع حيث اتضح أن الحريق اندلع في مدخل  العمارة المكونة من ثلاثة أدوار والتي تحتوي على عدد من الشقق مما أدى لاحتجاز عدد كبير من أصحابها بسبب الأدخنة.
و على الفور عملت فرق الدفاع المدني على  إخماد الحريق وإنقاذ  جميع من في العمارة، ولله الحمد لم تسجل أي إصابة أو وفيات”.

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