 إسرائيل تتهم أوباما بـ”تدبير” قرار إدانة المستوطنات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 25 ديسمبر 2016 ميلاديا

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إسرائيل تتهم أوباما بـ”تدبير” قرار إدانة المستوطنات

إسرائيل تتهم أوباما بـ”تدبير” قرار إدانة المستوطنات
المناطق _القدس المحتله

استدعت إسرائيل اليوم ممثلي الدول التي أيدت قرار مجلس الأمن الذي يطالبها بوقف أنشطتها الاستيطانية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية إيمانيول نحشون أن ممثلي 14 دولة أيدت القرار سيزورون مقر الوزارة تباعاً اليوم.

وتبنى مجلس الأمن القرار الجمعة بتأييد 14 من أعضاء المجلس وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، ما مكن المجلس من تبني أول قرار منذ 1979 لادانة إسرائيل على سياستها الاستيطانية. ولم يتم استدعاء المبعوث الاميركي.

ويطالب القرار إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية.

وكرر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامه للرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري بأنهما وراء إصدار القرار. وقال في مستهل الاجتماع الاسبوعي للحكومة “لا شك لدينا أن إدارة أوباما أطلقت (عملية طرح القرار) ونسقت مسوداته وطالبت بإقراره”.

وأضاف أن “ذلك بالطبع يتناقض تماماً مع السياسة الأميركية التقليدية بعدم محاولة فرض شروط للحل النهائي. وتعهد الرئيس أوباما الواضح في 2001 بتجنب اتخاذ مثل هذه الاجراءات”.

ورغم أن القرار لا يتضمن أي عقوبات، إلا أن مسؤولين إسرائيليين يخشون أن يزيد من احتمال مقاضاة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية. كما يخشون من أن يشجع بعض الدول على فرض عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين والسلع التي تنتجها المستوطنات.

وقال وزير الأمن العام غلعاد أردان مساء أمس أن على إسرائيل أن “تعلن عن الضم الكامل للمستوطنات” رداً على القرار.

من جهته، صرح وزير التعليم نفتالي بينيت من حزب “البيت اليهودي” اليميني المتطرف لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن حزبه “سيقترح قريباً مشروع قرار لضم مستوطنة معاليه أدوميم” الواقعة شرق مدينة القدس.

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