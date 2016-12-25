الخطوط السعودية تطبق تقنية النانو داخل صالاتها بالرياض

تسعد ادارة الضيافة بتموين الخطوط السعودية باعلان التوقيع مع شركة نانو مان الاسترالية ، لتكون أول شركة متخصصة في إدارة صالات رجال الاعمال والفنادق في الشرق الأوسط تطبق تقنية النانو داخل صالات WellCome Lounge

بمطار الملك خالد الدولي بالرياض ، بالصالة الدولية الأجنبية رقم 1 . وهذه التقنية تتم عن طريق معالجة الاسطح بمواد النانو متناهية الصغر و الصديقة للبيئة على الأثاث الداخلي و دورات المياه و غرف الأطفال و الأجنحة الخاصة و الواجهات الزجاجية و الخشبية و السيراميك ليضفي عليها بيئة صحية تخلو من الجراثيم و البكتيريا ومقاومة للإتساخ و إلتصاق السوائل بالاضافة الى منع الأشعة فوق البنفسجية بنسبة 100%. كذلك تحفظ المال و الوقت بواسطة تقليل استخدام مواد التنظيف الكميائي و الجهد المبذول.