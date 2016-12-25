 أمير الباحة يدشن غدا عدداً من المشروعات التعليمية بمحافظات المخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 25 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمير الباحة يدشن غدا عدداً من المشروعات التعليمية بمحافظات المخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد

أمير الباحة يدشن غدا عدداً من المشروعات التعليمية بمحافظات المخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد
المناطق _عبدالرحمن سفر
يدشن صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، غداً عدداً من المشروعات التعليمية بمحافظات القطاع التهامي، في كل من محافظة المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد.
واوضح مدير عام التعليم بمحافظة المخواة علي بن خيران الزهراني, أن المشروعات تشمل 13 مشروعاً تم استلامها، تتمثل في إنشاء عدد من المدارس للبنين والبنات بجميع المراحل، بالإضافة إلى مبنى الإشراف التربوي بالمحافظة بتكلفة إجمالية تزيد عن 106 مليون ريال، فيما بلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها 12 مشروعاً، تجاوزت تكلفتها 101 مليون ريال.
وأعرب الزهراني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على اهتمامه ومتابعته الدائمة لكل ما يخدم تعليم المحافظة، منوهاً بالدعم والرعاية التي يتلقها التعليم من القيادة الرشيدة أيدها الله.

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