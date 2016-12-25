الأمير فيصل بن خالد يكرم 184 متفوقا بتعليم عسير

يكرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير صباح الثلاثاء المقبل 184 طالبا من أوائل الطلاب المتفوقين بمدارس التعليم العام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم وبرامج التربية الخاصة ونظام المقررات والحائزين على جائزة التميز السلوكي ، وذلك على مسرح الإدارة العامة للتعليم . وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان، أن التكريم يهدف إلى تقدير جهود المتفوقين ، والإشادة بهم وبأولياء أمورهم ومدارسهم ، فضلا عن شحذ هممهم ، وبث روح التنافس الشريف في الوسط التربوي ، فيما رفع شكره وتقديره لمقام سمو أمير لمنطقة لقاء رعايته ودعمه المتواصل لبرامج التعليم . من جهته أوضح المشرف على الاحتفال الأستاذ يحيى آل مشاري ، أنه تم إعداد دليل يضم أسماء الطلاب المتفوقين ، وسيتم توزيعه على جميع المدارس ، والإدارات ذات العلاقة وبما يسهم بالتعريف بالمتفوقين ، الجهود التي بذلوها ، لافتاً إلى أن برنامج الاحتفال يتخلله مسيرة طلابية ، وتدشين عدة مبادرات نفذتها إدارة التوجيه والإرشا من أبرزها رعاية أبناء وبنات الشهداء والمرابطين ، في حين سيشمل التكريم كلا من : مدارس تحفيظ القران الكريم : ريان احمد علي عسيري م يحي بن وثاب فهد حامد محمد القحطاني م تحفيظ ابها سعود محمد عايض ال مسفر م تحفيظ ابها عبد العزيز احمد محمد الاسمري م تحفيظ ابها عمر محمد احمد الوادعي الامام قالون سعد ابراهيم محمد عسيري يحي بن وثاب امجد محمد سالم عتال تحفيظ ابها معاذ عبدالله محمد ال مشدود يحي بن وثاب اسحاق راشد ابراهيم الحديثي ث تحفيظ ابها فيصل محمد محمد عسيري ث الارقم للتحفيظ نايف محمد قاسم الفيفي ث تحفيظ ابها محمد الحسين فايع ال عواض ث تحفيظ ابها يوسف سليمان عبدالله الوابل ث تحفيظ ابها الصف الاول المتوسط : مساعد علي ابراهيم العسيري م مناهل الجامعة بالخميس نواف عبدالله محمد الصاقطي م النجاشي علاء الدين عامر الدوخي م الاندلس الاهلية بابها فارس مشعل عبدالله المالكي م صدى الابداع كريم صلاح الدين الغمري م التوحيد فهد محمد عوض الوادعي م المناهل بابها اسامة علي مصلح الشمراني م وادي بن هشبل هيثم حسن احمد السيد م رواد ابها حسام سعيد سعد القحطاني م صدى الابداع هادي ايمن هادي مدخلي م صدى الابداع راكان محمد محمد البشري م رواد ابها علي احمد محمد الاسمري م رواد ابها عبد الكريم عوض مضحية م صدى الابداع عبدالعزيز عبدالله سعيد ال دغمان م الرضوان نايف عمير عبدالله الزهيري م طبب يزيد سعيد مرعي ال دايل م درب العقيدة مهند سعيد ناصر الشهراني م مناهل الجامعة بالخميس البراء محمد سبران عسيري م شروق المعرفة عبدالله علي عبدالله ال بريك م انس بن النظر عمر عوض حسين ال محي م محمد الرشيد ناصر علي ناصر الشهري م الراية بابها فارس جابر علي الشهراني م الايمان ابراهيم يحي علي العصبي م طبب عبدالعزيز محمد سعيد العرفجي م محمد الرشيد عوض راقع علي القحطاني م الطحاوي محمد احمد علي القحطاني م ابو الحسن الندوي الصف الثاني المتوسط : تركي خالد عبدالله الاحمري م بيحان محمد سعيد شايع الشهراني م المسقي عبدالوهاب علي حسن معدي م الرضوان حمد عبدالله فهد ال منعه م صدى الابداع هيثم منصور عايض الثوابي م صدى الابداع عبدالله محمد عبدالله ال مناع م صدى الابداع عاصم علي فايع الشهراني م صدى الابداع سعد سعيد سعد القحطاني م صدى الابداع نواف محمد علي الهاجري م صدى الابداع عبدالملك يحي حسن ال محسن م طبب محمد هاني عبدالله ابو صلام م رواد ابها مهند عبدالرحمن عبدالله الشهري م مناهل الجامعة بالخميس زياد شايع سعيد القحطاني م صدى الابداع علي محمد علي السرحاني م صدى الابداع محمد عوض حسين ال محي م محمد الرشيد محمد ظافر علي ال يحيا م الواديين حسين علي حسين القحطاني م الابناء الثانية حسين علي حسين الاسمري م بللسمر ريان سعد علي سنة م تندحة محمد رئيف سامر عرفة م احد رفيدة عبدالاله سعيد مهدي الخريص م المسقي براء محمد عبدالله الازهري م طبب هتان الحسين مسفر الزهراني م الاندلس بالخميس سليمان محمد سليمان الشهراني م الاندلس بالخميس الصف الثالث المتوسط : نايف سعدي مفرح ناصر م دلغان مؤيد محمد عوض قرين م دلغان سعد عبدالله سعد ال سحيم م صدى الابداع يزيد سلمان محمد القحطاني م صدى الابداع مسفر مسعود سلمان الشريفي م صدى الابداع عمر عبدالعزيز سعدي الزهراني م صدى الابداع محمد سلطان محمد القحطاني م صدى الابداع حسام سعيد ظافر ال قريش م صدى الابداع عبدالمجيد خالد ابراهيم الزهراني م صدى الابداع محمد مطلق عبدالله الاحمري م الماوين احمد تركي احمد عباس م رواد ابها عبدالرحمن علي عبدالله القحطاني م صدى الابداع نواف عادل حسن العسيري م طبب حاتم عبدالله احمد ابو عشي م صدى الابداع سعد هاشم محمد ابو حسان م النجاشي محمد عبدالله محمد ابو صالح م طبب حميدي خالد طارش الشهراني م دلغان مشعل احمد مسفر القحطاني م الرواد احمد حسن محمد الاسمري م رواد ابها تركي مسفر تركي القحطاني م احد رفيدة فيصل عبدالعزيز عبدالله الشريف م شروق المعرفة عبد المجيد عبد الرحمن علي احمد م عبد الرحمن الداخل الصف الاول الثانوي : احمد صبري محمد السيد ث المناهل بابها احمد كامل ابراهيم الشهاوي ث المناهل بابها احمد ايهاب شحاته علي عماره ث المناهل بابها بندر سالم محمد القاضي ث صدى الابداع خالد فارس علي الوادعي ث صدى الابداع سعد علي سعد ال بو تمره عسيري ث النموذجية بابها سعيد محمد عبدالعزيز بحير ث الاندلس بالخميس سلطان فهد عوض الشهراني ث صدى الابداع سليمان علي سليمان العلكمي ث النموذجية سهيل علي حسن ال مرعي ث طبب سيف توفيق محمد نمري ث المناهل بابها عبدالله عايض هياف القرقاح ث صدى الابداع عبدالله محمد عبدالله الاحمري ث صدى الابداع عبدالمجيد عبدالله فالح الشهراني ث صدى الابداع عبدالوهاب عبدالله علي فضيل ث الاندلس بابها غازي عوض علي القحطاني ث صدى الابداع فهد عبدالله فهد ال منعه ث صدى الابداع فيصل سالم محمد القاضي ث صدى الابداع مؤيد مشبب محمد القحطاني ث المناهل بابها محمد عبدالرحمن محمد ال حسن ث صدى الابداع محمد فهد عائض الهاجري ث صدى الابداع محمد صالح سعيد العرفجي ث صدى الابداع نواف احمد عبدالله ال عياش ث صدى الابداع نواف فارس عبدالله النهدي ث صدى الابداع الصف الثاني الثانوي علوم طبيعية انتظام : احمد سمير سيد احمد ث الخميس الاهلية احمد محمود احمد الجنزوري ث صدى الابداع احمد جبران احمد القحطاني ث مدارس الذكر النموذجية احمد صلاح الدين الغمري ث الفتح الحسن بن الحسين علي المنور ث الاندلس الاهلية بابها جهاد محمد سعيد سبره ث الاندلس الاهلية بالخميس رائد عبدالله حمد السحيباني ث الاندلس الاهلية بالخميس ريان سعيد محمد ال درع ث الفرقان سلمان محمد سعود المتحمي ث طبب عبدالرحمن سعيد حسين ال معدي ث صدى الابداع عبدالعزيز عبدالرحمن فيصل الشهري ث صدى الابداع عبدالله احمد علي الشمراني ث الشيخ بن عثيمين علي سعيد علي ال سيف القحطاني ث الاندلس بالخميس علي عبدالله علي ال سيف القحطاني ث الاندلس بالخميس علي عبد القادر سعيد ال راوي ث الاندلس بالخميس محمد احمد علي عرقبي ث صدى الابداع محمد الحسين محمد عسيري ث الاندلس الاهلية بابها محمد طارق محمود مرداد ث المناهل بابها محمد عبدالله محمد ال شلوان ث صدى الابداع محمد سفر رفدان سفر ث المعتصم مهند علي حسن القحطاني ث المناهل بابها ناصر ظافر عبدالله ال حميد ث الاندلس بالخميس نواف تركي علي القحطاني ث صدى الابداع عبد العزيز عبدالرحمن محمد علوان ث المناهل بابها / شرعي سعيد علي عائض ناحي ث الشلفاء / شرعي نظام المقررات : عبد الرحمن احمد ابراهيم عسيري ث حنين محمد عبدالله مشبب القحطاني ث الفواز عمرو عاطف عبد المحسن الشاعر ث ذات الصواري عمر احمد عامر عبد الرحمن ث الفهد عمر محمد السيد عبد البر ث الفهد زياد سعد سعيد الدوه ث الفيصل محمد عبدالرحمن محمد ال جابر ث الخميس مشعل محمد معيض ال قريش ث الخميس خالد خزام محمد البيشي ث الصديق زياد نادر حسين البسامي ث الصديق محمد اياد محمود ابو عائشة ث ابها مصطفى كمال الدين محمد ث ابها احمد عبدالله احمد ال عمود ث ابها مازن خالد عبدالله الشهري ث ابها فيصل سالم صالح الغامدي ث الملك خالد عبدالله سعيد علي القحطاني ث الواديين فارس محمد ابراهيم سلعس ث حنين عدنان حسين عبدالله ال عواض ث الفواز عبدالرحمن علي حمود الميموني – ث ذات الصواري وافي احمد محمد ال مشافي ث الفهد ابراهيم مريع ابراهيم الشهراني ث الفيصل عبد العزيز عبدالله مشبب ال يحي ث الفيصل ياسر عبدالله مشبب ال يحي ث الفيصل ماهر ثامر عبد الكريم العمر ث الخميس فيصل عوض عوضه ال طزاء ث الصديق حسان يحي محمد الثوابي ث ابها عبدالرحمن صالح عبدالله القحطاني ث ابها سامح سعيد ابراهيم السعداوي ث الملك خالد ظافر سعيد ظافر الاحمري ث حنين عبدالله سعيد علي بدوي ث الفواز بسام احمد بركان المطير ي ث الفيصل معاذ علي عواجي حكمي ث الخميس عبدالاله صالح سعيد القحطاني ث الملك خالد خالد سعد عبدالله العمري ث البيهقي عمار عبدالله احمد القحطاني ث ابها فارس علي مشبب ال جار الله ث ابها الصف الثالث الثانوي – علوم طبيعية بجميع الفصول فهد محمد فهد القحطاني – ثانوية العرين عوض علي سعيد الازرقي – ثانوية العرين عبدالرحمن محمد الشغيبي – ث صدى الابداع ريان خالد سعيد ال مبطي – ث صدى الابداع أحمد محمد سعد بن لدنه – ث صدى الابداع خالد محمد سالم الغامدي – ث صدى الابداع أيمن عبدالله يحي عسيري – ث الاندلس بابها أحمد عايض احمد ال ابراهيم – ث المناهل بابها يوسف عبدالله سعيد ال دغمان – ث الشيخ بن عثيمين فارس أحمد موسى مشافي ث طبب حسن عادل حسن ال مشاري – ث طبب سعد خالد صالح ال غراب – ث الاندلس بالخميس عاصم عبدالله السحيباني – ث الاندلس بالخميس علي سعد علي آل عامر – الملك خالد برنامج الامل الطلاب المرشحون لجائزة التميز السلوكي الإيجابي : عبد الإله محمد مبارك آل ثواب ، حكيم بن حزام مصعب علي عبدالرحمن عسيري ، حمد الشغرود باسل سعيد وارد القحطاني ، النووي مهند بحبى حسن عسيري ، الكسائي عبدالرحمن خالد أحمد علي ، الكسائي عبدالإله علي محمد البارقي ، الكسائي فارس علي عبدالله آل بلعة ، الملك خالد عبدالله سعد سعيد الشهراني ، الفيصل نايف محمد يحيى الألمعي / الفهد فارس حمد محمد الرفاعي ، الواديين عبدالله خالد عبدالله آل مذي ، الواديين