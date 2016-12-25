 أمير عسير يتسلم تقرير إدارة دوريات الأمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 25 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمير عسير يتسلم تقرير إدارة دوريات الأمن

أمير عسير يتسلم تقرير إدارة دوريات الأمن

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الجهد المبذول من قبل دوريات الأمن بالمنطقة والتي سخرت التقنية والإمكانيات البشرية للرقي بالمهام الموكلة وتقديم أفضل الخدمات الأمنية المثلى لكل مواطن ومقيم .

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة صباح اليوم مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي يرافقه مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة عسير العقيد علي بن محمد الواقدي.

وقدم اللواء القرزعي، التقرير الإحصائي السنوي لإدارة دوريات الأمن بمنطقة عسير لعام 1436 – 1437هــ .

 و اشتمل التقريرعلى انخفاض ملحوظ في الحوادث الجنائية بالمنطقة عن العام الماضي بنسبة  15.9% حيث بلغ عدد الحوادث الجنائية  لعام 1436هــ,   (29446) حالة , بينما انخفظت في العام الحالي إلى (24762) حالة ,  وكذلك انخفاظ  معدل  مجهولي الهوية ومخالفي نظام الاقامة والعمل والمتسولين بنسبة 35.8%  حيث بلغ  عدد المخالفين خلال عام 1436هــ  (18747) بينما  انخفظ المعدل  خلال العام الحالي إلى  (12040) حالة .

 كما  بلغ عدد البلاغات الواردة  لغرف العمليات لعام 1436هــ (1050593) بلاغ  بينما بلغ عدد البلاغات خلال العام الحالي إلى  (1251838) .

 كما اشتمل التقرير على عدد من قضايا التزوير وقضايا القتل ومحاولة الانتحار والمخدرات والمسكرات والعمالة الهاربة وحيازة أسلحة بدون ترخيص.

وأوضح العقيد ”  الواقدي ” خلال اللقاء أن التقرير الإحصائي شامل للإنجازات وفق ماتم تسخيره من تقنيات تواكب المتغيرات التي تحدث في هذا العالم مستمدين العون والتوفيق من الله سبحانه وتعالى.


 وفي نهاية اللقاء اطلع سمو أمير منطقة عسير على  التوثيق الفوتوغرافي  لجهود  شرطة منطقة عسير .   

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