علامة STC التجارية ضمن أقوى العلامات التجارية في العالم

حققت شركة الاتصالات السعودية STC تقدما جديدا في انتشار علامتها التجارية عالميا، وحافظت على وجودها ضمن قائمة أفضل 500 علامة تجارية في العالم لعام 2015 بحسب تقرير شركة Brand Finance، الشركة العالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية.

واحتلت علامة STC التجارية، وهي الشركة السعودية الوحيدة المدرجة ضمن هذه اللائحة، المرتبة 255 لعام 2016 ضمن أفضل العلامات التجارية عالميا، حيث تبلغ قيمة العلامة التجارية للاتصالات السعودية 5.613 مليار دولار أي ما يعادل 21.049 مليار ريال. محافظة على موقعها كأعلى قيمة تحملها علامة تجارية في قطاع الاتصالات.

وقد تم تصنيف علامة STC التجارية من قبل Brand Finance “بالقوية جدا”. التي تعكس قيمة العلامة التجارية الأداء الكلّي للمؤسسة، وموقعها على الساحة العالمية وتفضيلها من قبل ملايين العملاء حول العالم كمزود لخدمات الاتصالات.

وتعتبر تلك الإنجازات امتدادا للإنجازات التي حققتها STC سابقا، حيث حازت جائزة أفضل علامة تجارية في قارة آسيا عن الربع الثالث من عام 2013.

STC أكبر مجموعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القيمة السوقية

تتخذ الاتصالات السعودية من الرياض مقرا رئيسا. وتعد المجوعة الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القيمة السوقية، فقد بلغت إيراداتها لعام 2015 أكثر من 50.836 مليار ريال “13.556 مليار دولار” محققة صافي أرباح بلغ 9.334 مليار ريال “2.489 مليار دولار”.

تم تأسيس “الاتصالات السعودية” عام 1998 ولديها حاليا نحو 100 مليون عميل في جميع أنحاء العالم، تقدم لهم حلولا مبتكرة في طليعة الاقتصاد القائم على المعرفة ترتكز على خدمة العميل عبر شبكة من الألياف البصرية تغطي 137.000 كيلو متر عبر آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. تدير STC في السعودية “حيث النشاط الرئيس للمجموعة” أكبر شبكة حديثة للهاتف المحمول في الشرق الأوسط تغطي أكثر من 99 في المائة من المناطق المأهولة بالسكان في البلاد، كما تقدم خدمات الجيل الرابع 4G للنطاق العريض لأكثر من 90 في المائة من السكان في جميع أنحاء السعودية.

قطاع الاتصالات القائد الرئيس للتحول الرقمي

قطاع الاتصالات المحرك الأساسي والقائد الرئيس للتحول الرقمي في شتى قطاعات الاقتصاد، من خلال توظيف أحدث التقنيات والتطبيقات، مثل الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، وهذا يعكس التوجه نحو تحويل الاقتصاد من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد رقمي، بحيث تكون شركات الاتصالات هي الممكن الرئيس لهذا التحول المهم، وتتوافق مع ما يطلق عليه حاليا “الثورة الصناعية الرابعة” القائمة بشكل رئيسي على الثورة الرقمية. التي ستقود تدريجيا إلى تخفيض التكاليف التشغيلية للقطاعات الحكومية ومختلف قطاعات الأعمال سواء التجارية أو الصناعية، ورفع مستوى الكفاءة والجودة، من خلال التركيز على مجالات العمل والتخصص الرئيس لهذه القطاعات وتفعيل عملها بما يحقق الوصول إلى أهدافها بسرعات عالية، والإسهام في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط فقط كمصدر أساسي يقوم عليه كل اقتصاد الوطن.

ولـ “الاتصالات السعودية” دور محوري ومهم في تسهيل الخدمات الإلكترونية في المملكة من خلال نشر خدمات النطاق العريض بشقيه المتنقل والثابت، ونشر خدمات الجيلين الثالث والرابع التي تخدم حاليا ما يقارب 90 في المائة من المدن الرئيسة في جميع مناطق المملكة، كما أن المملكة من أهم 20 دولة في العالم على صعيد تحفيز نمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ووجود نسبة كبيرة من الأجيال الحالية في سن الشباب، ولديهم شغف للتعامل بالوسائل التقنية الحديثة في إنجاز الأعمال وتقديم المعلومات والعمل والاستثمار عن بعد، وأيضا التثقيف والترفيه، فضلا عن التحسن الكبير لأقسام الشؤون التقنية والمعلوماتية في كل القطاعات العامة والخاصة واهتمامها بالتطوير والتحديث، وقطاع الاتصالات السعودي هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وسيؤدي بناء صناعة اتصالات وتقنية معلومات قوية إلى تعزيز الاقتصاد، الذي سيسهم بدوره في زيادة معدل دخل الفرد، وإتاحة فرص عمل جديدة، لتصبح صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات أحد المصادر الرئيسة للدخل، إذ إن 80 في المائة تقريبا من حجم الإنفاق في الاتصالات وتقنية المعلومات يتركز على “الاتصالات” في المملكة العربية السعودية، مقارنة بنسبة 45 في المائة إلى 55 في المائة في أكثر الاقتصاديات استخداما للاتصالات وتقنية المعلومات، كالولايات المتحدة.

استثمارات مجموعة الاتصالات السعودية

تشمل استثمارات مجموعة الاتصالات السعودية خارجيا ملكية 100 في المائة من شركة فيفا البحرين، وحصة 51.8 في المائة في شركة فيفا الكويت إلى جانب عقد الإدارة‎، وحصة 35 في المائة في شركة أوجيه للاتصالات المحدودة في الإمارات التي تسيطر على كل من Turk Telecom وAvea في تركيا وCell-C في جنوب إفريقيا، وحصة 25 في المائة في Binariang GSM القابضة في ماليزيا التي تسيطر على شركتي Maxis في ماليزيا وAircel في الهند. وإضافة إلى ما تقدم، تمتلك STC استثمارات في مجالات تقنية المعلومات، والمحتوى، والتوزيع، ومراكز الاتصال، والعقارات، حيث تقوم جميعها مشتركة بدعم عمليات الاتصالات للمجموعة في الشرق الأوسط.

وتضم المجموعة 18 شركة محلية وعالمية “تمتلكها الشركة كليا أو من خلال حصة رئيسة” تعتبر مجتمعة كيانا اقتصاديا فاعلا في مواصلة الاتصالات السعودية مساهمتها القوية في دعم الاقتصاد الوطني.

أحدث الجوائز التي حققتها STC عام 2016

“قطاف” يحصد جائزة لجنة التحكيم في حفل مجلة الولاء العالمية

حققت الشركة جائزة لجنة التحكيم في حفل مجلة الولاء العالمية الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن أخيرا. وتُعد الجائزة ضمن فئة أفضل برنامج ولاء في قطاع الاتصالات على مستوى العالم، وشهدت مشاركة عديد من الشركات العالمية من مختلف الدول في مختلف المجالات والقطاعات، حيث تم ترشيح برنامج “قطاف” للمراحل النهائية في الحفل ضمن أربع فئات هي: 1- أفضل برنامج ولاء في قطاع شركات الاتصالات، 2- أفضل برنامج ولاء في المسؤولية الاجتماعية، 3- أفضل حملة تسويقية في برامج الولاء، 4- أفضل برنامج ولاء على المدى الطويل.

“قطاف” يحصد جائزة أفضل برنامج ولاء في آسيا

حقق برنامج “قطاف” جائزة CMO Asia Awards كأفضل برنامج ولاء في قارة آسيا، في حفل توزيع الجوائز الذي تمنحه منظمة CMO المتخصصة في التسويق والسمة التجارية على مستوى قارة آسيا، المقام في مدينة سنغافورة يوم الرابع من آب (أغسطس) 2016. في إنجاز جديد على المستوى القاري يؤكد استمرار اهتمام الشركة بتوفير أفضل الخيارات لعملائها عبر عالم واسع من المزايا والمكافآت والخدمات الحصرية محليا وعالميا، حيث يخدم البرنامج أكثر من 11 مليون عميل.

الجائزة الكبرى Grand Prix في حفل توزيع جوائز لوريز العالمية 2016

شركة “لوريز” من الشركات غير الربحية وتأسست عام 1978، وكان نشاطها في ذلك الوقت يقتصر جغرافيا على جوهانسبرج في جنوب إفريقيا، حتى وسعت ميدان عملها ليشمل مناطق جديدة من العالم، لتصل هذا العام إلى منطقة الشرق الأوسط بعد أن أدركت التميز الإبداعي وأهميته من خلال اتصالها مع المستهلكين في مناطق أخرى.

جوائز المراكز الكبرى للعناية بعملاء خدمات التواصل الاجتماعي 2016

حققت STC ممثلة بفريق مراكز العناية بالعملاء جائزة المركز الأول والميدالية الذهبية بفئة المراكز الكبرى للعناية بالعملاء Mega contact centers، وجائزة المركز الثاني والميدالية الفضية بفئة خدمات التواصل الاجتماعي social media services، وذلك بالمسابقة العالمية contact center world على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بمشاركة 32 شركة متخصصة في خدمات العملاء من عدة دول. وتعد الجائزة أكبر الجوائز العالمية في مجال إدارة خدمات العملاء، وتعتمد الجائزة على تقديم عرض من قبل الشركات المشاركة يبين الإجراءات والأنظمة والممارسات الإدارية التي تؤهل الشركة للحصول على جائزة أفضل أداء في خدمات وإدارة مراكز العناية بالعملاء، ويقوم على اختيار الفائزين لجنة تحكيم عالمية بعد تطبيق معايير قياسية محددة.

جوائز دبي لينكس للإبداع 2016

حصلت شركة الاتصالات السعودية STC على SJ جوائز “1 ذهبية، 3 فضية، برونزية” خلال مهرجان دبي لينكس الدولي للإبداع لعام 2016. وقد نالت STC هذا التكريم للإبداع المتميز في الحملات الإعلانية “رايح رايح، ودوري بلس، ولا يوقف”.