في بادرة رائعة ثانوية الاحنف بجدة تكرم رجل مرور لإخلاصه

في بادرةٍ نادرة قام قائد مدرسة الأحنف بن قيس الثانوية بجدة الأستاذ علي بن عبدالله الغامدي ومجموعة من معلمي وطلاب المدرسة بتكريم العريف فهد هيازع عسيري في موقع عمله بشارع الشيخ عبدالعزيز بن باز صباح اليوم الأحد وذلك لتميزه في تنظيم حركة السير بإتقانٍ شهد به جميع مستخدمي الطريق وحضر التكريم مدير إدارة السير بمحافظة جدة العقيد طلعت المنصوري ومساعد مدير مكتب التعليم بالصفا الاستاذ صالح بن ردة الحارثي وبعض مسؤولي إدارة المرور بمحافظة جدة

الجدير بالذكر إن هذه البادرة الرائعة من هذه المدرسة ومنسوبيها جاءت ضمن برنامج ( شكراً للمتميزين ) وهو أحد برامج خطة المدرسة الاستراتيجية التي تتبناها وفق رؤيتها التي تسعى لتحقيقها