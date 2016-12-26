 انتشال 10 جثث من ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 26 ديسمبر 2016 ميلاديا

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انتشال 10 جثث من ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة

انتشال 10 جثث من ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة
المناطق - وكالات

أفاد مصدر بوزارة الدفاع الروسية بانتشال 10 جثث على الأقل لضحايا الطائرة الروسية المنكوبة من البحر الأسود، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وفي تصريحات متلفزة، قال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إنه تم انتشال 10 جثث على الأقل من موقع الحادث، فيما تم العثور على قطع كبيرة من الحطام على بعد نحو 1.5 كيلومتر من الساحل. بينما يشارك حوالي 3000 شخص في عملية البحث، المنتشرة على مساحة أكثر من 10 كيلومترات مربعة.

وذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء أن وزير النقل الروسي ترأس لجنة خاصة بالتحقيق في حادث الطائرة.

وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو على “اتصال مستمر” مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحادث.

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