 داعش يرجم امرأة بتهمة “الزنا” في كركوك العراقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 26 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. لحظة وضع شخص لكاميرا وقارئ بيانات في صراف آلي صورة مسربة تُحرج ترمب أمام الشعب الأمريكي فيديو أشعل تويتر.. رئيس جامعة أمريكية يرفض مصافحة خريج “خليجي” لهذا السبب الشيخ طامي أبونقطة المتحمي إلى رحمة الله داعش يرجم امرأة بتهمة “الزنا” في كركوك العراقية المعارضة السورية تُكذّب إعلام النظام: “لم تحدث مصالحات مع قيادات درعا” انتشال 10 جثث من ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة فخخ طفلته لاستهداف مركز شرطة.. مقتل “أبو نمر السوري” عند أطراف دمشق مساعدة الآخرين تطيل عمرك .. فكيف ذلك في بادرة رائعة ثانوية الاحنف بجدة تكرم رجل مرور لإخلاصه مدني بمحافظة جدة يقيم مسابقة ثقافية لمنسوبيه بلدية الغزة تنفذ حملة لإزالة العشوائيات بمكةالمكرمة

داعش يرجم امرأة بتهمة “الزنا” في كركوك العراقية

داعش يرجم امرأة بتهمة “الزنا” في كركوك العراقية
المناطق - وكالات

نفذ تنظيم داعش حكماً بالرجم، أمس السبت، على امرأة بتهمة “الزنا” في محافظة كركوك العراقية، التي ما يزال يسيطر التنظيم الإرهابي على مناطق منها.

وكشفت صور نشرها المكتب الإعلامي لـ”ولاية كركوك” التابع للتنظيم، أمس السبت، عناصر من جهاز “الحسبة” في مدينة الرياض، جنوب غرب مدينة كركوك، يتحضرون لتنفيذ عملية الإعدام رجماً بحق إمرأة “محصنة” (متزوجة) بالحجارة في إحدى الساحات بالمدينة.

وأظهر التقرير، عناصر “الحسبة” يقومون بمد غطاء “بطانية” على الأرض لوضع المرأة المتهمة عليها، فيما لم يكشف التقرير عن وجه المرأة، في حين وثقت صورة قيام العناصر برشقها بالحجارة وسط حشد من الناس بينهم أطفال، وفقاً لما أوردته وكالة آرا نيوز الإخبارية.

كما استعرض التقرير المصور جانباً من نشاطات تنظيم داعش في مناطق سيطرته في جنوبي مدينة كركوك، والتي يطلق عليها “ولاية كركوك”.

وتضمنت النشاطات إحراقاً للدخان، وتفتيشا لأحد المسالخ، إضافةً إلى جولات في أسواق المدينة، ومناداة الناس لحضور صلاة الجماعة في المساجد.

 

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>