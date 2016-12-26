الشيخ طامي أبونقطة المتحمي إلى رحمة الله

تنعى أسرة “آل أبونقطة المتحمي” فقيدها الغالي الشيخ طامي بن عبدالوهاب أبونقطة المتحمي والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى الليلة الماضية.

يذكر أن الصلاة على الفقيد ستكون بإذن الله بعد صلاة الظهر اليوم الإثنين في جامع الراجحي بأبها والدفن في طبب.. فيما سيكون العزاء في منزل أخيه الأكبر شيخ شمل قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة الشيخ تركي بن عبدالوهاب أبونقطة المتحمي من بعد الثانية ظهراً وحتى أذان المغرب بمنزله في طبب.

صحيفة “المناطق” و “جوال منطقة عسير” تتقدم لأسرة الفقيد ولقبائل ربيعة ورفيدة كافة ولكل من افتقده رحمه الله بخالص العزاء وعظيم المواساة.. تغمده الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته.. وإنا لله وان اليه راجعون ..