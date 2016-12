فيديو أشعل تويتر.. رئيس جامعة أمريكية يرفض مصافحة خريج “خليجي” لهذا السبب

ظهر رئيس جامعة نيو هيفن الأميركية ستيفن كابلان وهو يرفض مصافحة أحد الخريجين وهو طالب من دولة خليجية، وأشار إلى الطالب بحركة بأصبعه تعني “لا”، وفقا لما نشرته مواقع التواصل الاجتماعي لحفل التخرج.

وبعد أن أثير الفيديو في مواقع التواصل، جاء توضيح الجامعة سريعاً عبر حسابها الرسمي على “تويتر” وقالت في تغريدة لها “كابلان لم يصافح أيا من الطلاب وعددهم نحو 300 خلال حفل التخرج الأحد الماضي”.

وأوضحت التغريدة أنه جرى الإعلان قبل قراءة أسماء الخريجين بأن رئيس الجامعة نُصح من قبل مسؤولي الصحة في الجامعة بألا يصافح أيا من الخريجين من أجل منع انتشار عدوى الجهاز التنفسي المتصاعدة في ولاية “كونيتيكت” الأميركية.

وأكدت الجامعة على أن ما قام به رئيسها يعد إجراءً متبعاً منذ عدة سنوات خلال حفل التخرج الشتوي للحد من انتشار الميكروبات أثناء موسم الإنفلونزا والبرد، ولا يقصد بهذا الإجراء الإساءة لأي من الخريجين.

Because of the racism of America, New Haven University Manager refuses to shake hands with Muslim student@UNH pic.twitter.com/ZQwvGoi5w6

— صالح الحسيكي (@alhusaikiS) December 20, 2016