 هيئة الرياضة توافق على إقامة بطولة رياضية للحواري بالدرب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 26 ديسمبر 2016 ميلاديا

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هيئة الرياضة توافق على إقامة بطولة رياضية للحواري بالدرب

هيئة الرياضة توافق على إقامة بطولة رياضية للحواري بالدرب
جازان -المناطق ؛

صدرت يوم أمس موافقة الهيئة العامة للرياضة على تنظيم بطولة رياضية للحواري تقام على ملعب النخبة بمحافظة الدرب وذلك بشروط ميسرة ودون تكاليف مالية .
وقد ذكر مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان الأستاذ إبراهيم الرياني أن هذه الموافقة لإقامة دورات الحواري بالمنطقة تأتي دعما للشباب المنظمين لكي يستفيد من هذه الدورات شباب وابناء منطقة جازان بما ينمي قدراتهم ويصقل مواهبهم الرياضية ويساهم في اشغال اوقاتهم بما يعود عليهم وعلى الوطن بالنفع والفائدة .

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