“الصحة”: لن نستغني عن الصيادلة بعد تطبيق وصفة الدواء الإلكترونية

أكدت وزارة الصحة أنها لن تستغني عن الصيادلة في الرعاية الأولية بعد تطبيق وصفة الدواء الإلكترونية بل سيتم تكليفهم بدور ومهمات جديدة.

هذا ما كشفه المتحدث الرسمي للوزارة مشعل الربيعان حسبما أوردت صحيفة “عكاظ”، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت في تطبيق برنامج وصفة الدواء الإلكترونية بشكل تجريبي وسيتم تعميمه قريباً.

وأشار إلى أنه سيتم تحويل الصيادلة من تركيب الأدوية وحفظها وصرفها إلى التثقيف والتوعية والمتابعة.

وكانت وزارة الصحة قد وقعت اتفاقاً مؤخراً مع وزارة العمل يتضمن إمكانية الاستغناء عن المتطلب التأهيلي للصيدلي العامل في الصيدلية بهدف توطين هذا القطاع.