“التجارة “: 6 شركات تقدمت للحصول على تراخيص تصدير الفائض من الحديد والأسمنت

قالت وزارة التجارة والاستثمار ، إن عدد الشركات التي تقدمت للحصول على تراخيص تصدير الفائض من الحديد والأسمنت إلى الأسواق الدولية وصل إلى 6 شركات.

وأشار فهد الهذيلي وكيل الوزارة لحماية المستهلك حسبما اوردت صحيفة “الاقتصادية”، أن الشركات الـ6 تتوزع على 5 شركات تعمل في مجال الأسمنت و شركة حديد.

وأكد أن عملية التصدير للشركات متاحة لجميع الدول وليس لدول معينة.

و كانت لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة قد أقرت مؤخراً آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والإسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها.

وبلغت رسوم التصدير التقريبية لمنتج الإسمنت بين (85-133) ريالاً للطن، فيما تتراوح القيمة التقريبية لمنتج الحديد بين (58-390) ريالاً للطن.