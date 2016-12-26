 عضو “شورى”: رئيس المجلس لا يحق له منع الأعضاء من التصريح لوسائل الإعلام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 26 ديسمبر 2016 ميلاديا

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عضو “شورى”: رئيس المجلس لا يحق له منع الأعضاء من التصريح لوسائل الإعلام

عضو “شورى”: رئيس المجلس لا يحق له منع الأعضاء من التصريح لوسائل الإعلام
المناطق - متابعات

قال عضو بمجلس الشورى، إن رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، لا يحق له منع الأعضاء من التصريح لوسائل الإعلام، ولكنهم سيمتثلون لأمره.

وأوضح العضو الذي – فضّل عدم ذكر اسمه – وفقاً لـ”عكاظ”، أن توجيه رئيس المجلس بعدم التصريح للإعلام جاء ضمنياً فقط، لكن الجميع سيمتثل لأمره كونه جاء من باب النصيحة.

يذكر أن الدكتور عبدالله آل الشيخ قد دعا أعضاء مجلس الشورى للبعد عن زلات اللسان التي قد تؤجج الرأي العام، والتعامل مع وسائل الإعلام بشيء من الحذر، وذلك في أولى جلسات المجلس في دورته الجديدة.

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