امانة الباحة تصادر  41 طبلية منتهية الصلاحية قبل توزيعها

صادرت فرق صحة البيئة بأمانة منطقة الباحة (41 )طبلية منتهية الصلاحية ، بمشاركة الدوريات الامنية بالمنطقة.

واوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الباحة صديق الشيخي إن الفرق الصحية بالإدارة وبمشاركة الدوريات الأمنية ضبطوا شاحنة محمله بـ 41 طبلية فطائر وتوست غير صالحة لاستخدام الادمي وذلك بعد تلقي بلاغ من الدوريات الامنية مشيرا بانه تم تشكيل فريق عمل بالمراقبين الصحيين، وتبين من الكشف على المواد الغذائية من داخل الشاحنة أنها منتهية الصلاحية مع ظهور علامات عدم الصلاحية للاستهلاك الآدمي، وتم إتلاف كامل الكميات وجاري العمل على استكمال جميع الإجراءات اللازمة.

وشدد أمين المنطقة المهندس محمد المجلي على تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية وعدم السماح بأي تساهل في هذا الشأن ، لوقاية المستهلكين وحمايتهم، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر طوارئ الأمانة 940.