 امانة الباحة تصادر  41 طبلية منتهية الصلاحية قبل توزيعها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 26 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

“العمل” تكشف شرط إنضمام الأعزب والأرملة لـ”حساب المواطن” للحصول على الدعم التغييرات المُحتملة على فواتير الكهرباء في عام 2017 امانة الباحة تصادر  41 طبلية منتهية الصلاحية قبل توزيعها عضو “شورى”: رئيس المجلس لا يحق له منع الأعضاء من التصريح لوسائل الإعلام إنترفاكس : الطائرة الروسية المنكوبة لم ترسل نداء استغاثة “التجارة “: 6 شركات تقدمت للحصول على تراخيص تصدير الفائض من الحديد والأسمنت “الصحة”: لن نستغني عن الصيادلة بعد تطبيق وصفة الدواء الإلكترونية معرض جدة الدولي للكتاب يسدل الستار على نسخته الثانية هيئة الرياضة توافق على إقامة بطولة رياضية للحواري بالدرب “العيسى” يشكر تعليم الليث لتميزهم في التخطيط التشغيلي ومؤشرات قياس الأداء  لغتي هويتي .. حلقة علمية بفرع جامعة الملك خالد بتهامة   شاهد.. حقائق مثيرة عن المخلوع.. وتنسيقه مع الحوثي وقادة الجيش للتمرد على الشرعية؟

امانة الباحة تصادر  41 طبلية منتهية الصلاحية قبل توزيعها

امانة الباحة تصادر  41 طبلية منتهية الصلاحية قبل توزيعها
المناطق - الباحة - عبدالرحمن سفر
صادرت فرق صحة البيئة بأمانة منطقة الباحة (41 )طبلية منتهية الصلاحية ، بمشاركة الدوريات الامنية بالمنطقة.
واوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الباحة صديق الشيخي إن الفرق الصحية بالإدارة وبمشاركة الدوريات الأمنية ضبطوا شاحنة محمله بـ 41 طبلية فطائر وتوست غير صالحة لاستخدام الادمي وذلك بعد تلقي بلاغ من الدوريات الامنية مشيرا بانه تم تشكيل فريق عمل بالمراقبين الصحيين، وتبين من الكشف على المواد الغذائية من داخل الشاحنة أنها منتهية الصلاحية مع ظهور علامات عدم الصلاحية للاستهلاك الآدمي، وتم إتلاف كامل الكميات وجاري العمل على استكمال جميع الإجراءات اللازمة.
وشدد أمين المنطقة المهندس محمد المجلي على تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية وعدم السماح بأي تساهل في هذا الشأن ، لوقاية المستهلكين وحمايتهم، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر طوارئ الأمانة 940.
بدون عنوان بدون عنوان1 بدون عنوان3

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>