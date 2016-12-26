 التغييرات المُحتملة على فواتير الكهرباء في عام 2017 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 26 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

“العمل” تكشف شرط إنضمام الأعزب والأرملة لـ”حساب المواطن” للحصول على الدعم التغييرات المُحتملة على فواتير الكهرباء في عام 2017 امانة الباحة تصادر  41 طبلية منتهية الصلاحية قبل توزيعها عضو “شورى”: رئيس المجلس لا يحق له منع الأعضاء من التصريح لوسائل الإعلام إنترفاكس : الطائرة الروسية المنكوبة لم ترسل نداء استغاثة “التجارة “: 6 شركات تقدمت للحصول على تراخيص تصدير الفائض من الحديد والأسمنت “الصحة”: لن نستغني عن الصيادلة بعد تطبيق وصفة الدواء الإلكترونية معرض جدة الدولي للكتاب يسدل الستار على نسخته الثانية هيئة الرياضة توافق على إقامة بطولة رياضية للحواري بالدرب “العيسى” يشكر تعليم الليث لتميزهم في التخطيط التشغيلي ومؤشرات قياس الأداء  لغتي هويتي .. حلقة علمية بفرع جامعة الملك خالد بتهامة   شاهد.. حقائق مثيرة عن المخلوع.. وتنسيقه مع الحوثي وقادة الجيش للتمرد على الشرعية؟

التغييرات المُحتملة على فواتير الكهرباء في عام 2017

التغييرات المُحتملة على فواتير الكهرباء في عام 2017
المناطق - متابعات

نشر حساب “رؤية السعودية 2030” ، إنفوغرافيك يُبين التكلفة الجديدة للكهرباء والمتوقع تطبيقها خلال الأشهر المقبلة من عام 2017 ، والتي يسبقها دعم المواطنين عبر حساب المواطن.

واستعرض الحساب مثالاً توضيحياً للتغيرات المُحتملة في نفقات الأسرة بعد ربط الكهرباء بالسعر المرجعي بناء على أسعار تصدير منتجات الطاقة.

ونشر الحساب أرقاما توضيحية للفاتورة الافتراضية قبل التعديل واُخرى بعد التعديل، حيث سترتفع قيمة الفاتورة لمن يستهلك الكهرباء بقيمة 100 ريال شهريا حالياً الى 380 ريالا ، فيما ترتفع قيمة الفاتورة لمن يستهلك حاليا الكهرباء بقيمة 200 ريال الى 570 ريالاً.

وترتفع قيمة فاتورة من يدفع حاليا 400 ريال الى 855 ريالاً وفاتورة 600 ريال الى 1045 ريالاً.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>