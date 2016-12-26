 “العمل” تكشف شرط إنضمام الأعزب والأرملة لـ”حساب المواطن” للحصول على الدعم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 26 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“العمل” تكشف شرط إنضمام الأعزب والأرملة لـ”حساب المواطن” للحصول على الدعم

“العمل” تكشف شرط إنضمام الأعزب والأرملة لـ”حساب المواطن” للحصول على الدعم
المناطق - متابعات

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن المقصود بالأفراد المستقلين الذين يستفيدون من برنامج حساب المواطن، الأشخاص الذين يسكنون في سكن خاص ومستقل سواء من الرجال أو النساء، وقال المشرف على قطاع التنمية الاجتماعية ومكتب التحول الإستراتيجي بالوزارة ماجد العصيمي في تغريدة له عبر حسابه في «تويتر» ردا على سؤال عن أحقية الموظف العازب في البدل المستحق عبر برنامج «حساب المواطن»: «إذا كان مستقلا في السكن فيحق له أو يسجل مع أسرته»؛ ما يعني أن الانضمام إلى الأسرة سيسهم في رفع الدخل بما قد يؤدي إلى الانتقال من شريحة إلى أخرى.

وبحسب صحيفة “عكاظ” وجهت موظفة سؤال إلى العصيمي نصه: «أنا موظفة راتبي 3 آلاف وأعول أطفالي بسبب امتناع والدهم عن النفقة، هل يشملني حساب المواطن»، فرد العصيمي بأنها تستحق الدعم في حال استقلالها بأبنائها في سكن مستقل.

وذكر في ردوده على مواطنين، أن الطالب الجامعي الذي يسكن مع أسرته فإنه يسجل معهم، لافتاً إلى أن البدل سيكون بشكل شهري، مشدداً على أن المستقل المقصود منه الشخص الذي يسكن في سكن خاص.

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