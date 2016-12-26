 المساعد للشؤون المدرسية بتعليم الطائف يدشن العيادة المدرسية واليوم المعزز للصحة بمدرسة القرشيات الابتدائية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 26 ديسمبر 2016 ميلاديا

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المساعد للشؤون المدرسية بتعليم الطائف يدشن العيادة المدرسية واليوم المعزز للصحة بمدرسة القرشيات الابتدائية

المساعد للشؤون المدرسية بتعليم الطائف يدشن العيادة المدرسية واليوم المعزز للصحة بمدرسة القرشيات الابتدائية
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

دشن المساعد للشؤون المدرسية أ.محمد النفيعي  اليوم العيادة المدرسية واليوم المعزز للصحة بمدرسة القرشيات الابتدائية ، حضر حفل التدشين مدير إدارة الصحة المدرسية الاستاذ متعب الحشيبري ومدير مكتب عشيرة الأستاذ فهد المورقي ومدير صحة البنين الأستاذ عبدالرحمن الثمالي والمشرف التربوي الأستاذ خالد الغامدي وعدد من المشرفين التربويين وقادة المدارس والمعلمين والطلاب وشارك في التدشين الهلال الأحمر الذي قدم شرح وافي عن كيفية استقبال البلاغات واسعاف الحالات والدور المأمول من الهيئة التعليمية والطلاب ، وساهمت الشؤون الصحية بالطائف في هذا اليوم من خلال حملة تطعيم الانفلونزا الموسمية وتقديم برنامج توعوي بالمدرسة .
وفي نهاية البرنامج قدم المساعد شكره وتقديره لمكتب التعليم بعشيرة ولقائد المدرسة  والمرشد الصحي ولكل من ساهم في نجاح هذاالبرنامج ، وأكد على أهمية الحرص على الارتقاء بالبيئة المدرسية والاهتمام بالجوانب الصحية للطلاب وأشادبالتميز في تنفيذ البرامج بالتعاون مع شركاء النجاح من الشؤون الصحية بالطائف والهلال الأحمر

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