 شرطة الرياض تقبض على شابين سعوديين خرجا بفتاة متبرجة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 1 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 30 ديسمبر 2016 ميلاديا

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شرطة الرياض تقبض على شابين سعوديين خرجا بفتاة متبرجة

شرطة الرياض تقبض على شابين سعوديين خرجا بفتاة متبرجة
المناطق - الرياض

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد “فواز بن جميل الميمان” أنه : في إطار التعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة المنطقة , فقد ورد لمركز شرطة الصحافة بلاغاً مفاده خروج فتاة متبرجة مع شابين.
وأوضح العقيد الميمان إلى أن الشابين كانا يستقلان مركبة من نوع كرايزلر-حسبما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي- و بعد التثبت من صحة المعلومات الواردة في البلاغ ، قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بجملة من الإجراءات البحثية أسفرت ولله الحمد عن ضبط الشابان “سعوديي الجنسية في العقد الثالث من العمر” حيث أقرا بالخروج  مع الفتاة.
و جرى إيقافهما وإشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بالمنطقة لإكمال  اللازم حسب الاختصاص .

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    ابووو محمد

    والبنت وش جنسيتها والله يسترعليناااا

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