شرطة الرياض تقبض على شابين سعوديين خرجا بفتاة متبرجة

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد “فواز بن جميل الميمان” أنه : في إطار التعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة المنطقة , فقد ورد لمركز شرطة الصحافة بلاغاً مفاده خروج فتاة متبرجة مع شابين.

وأوضح العقيد الميمان إلى أن الشابين كانا يستقلان مركبة من نوع كرايزلر-حسبما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي- و بعد التثبت من صحة المعلومات الواردة في البلاغ ، قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بجملة من الإجراءات البحثية أسفرت ولله الحمد عن ضبط الشابان “سعوديي الجنسية في العقد الثالث من العمر” حيث أقرا بالخروج مع الفتاة.

و جرى إيقافهما وإشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص .