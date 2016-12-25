 دراسة: تناول اللحوم المصنعة قد يفاقم أعراض الإصابة بالربو | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 26 ديسمبر 2016 ميلاديا

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دراسة: تناول اللحوم المصنعة قد يفاقم أعراض الإصابة بالربو

دراسة: تناول اللحوم المصنعة قد يفاقم أعراض الإصابة بالربو
المناطق - وكالات

كشفت دراسة بريطانية حديثة، أن تناول اللحوم المصنعة أكثر من 4 مرات أسبوعيًا، قد يفاقم أعراض الإصابة بمرض الربو.

الدراسة أجراها باحثون بمنظمة مكافحة الربو البريطانية، ونشروا نتائجها، في دورية “Thorax” الطبية.

ولكشف العلاقة بين تناول اللحوم المصنعة والإصابة بالربو، تابع الباحثون حالة نحو ألف شخص في فرنسا، خلال الفترة من 2003 إلى 2013، وكان نصف هؤلاء الأشخاص مصابون بمرض الربو.

ووجد الباحثون، أن أعراض مرض الربو تفاقمت لدى الأشخاص المصابين به عند استهلاك كميات أكبر من اللحوم المصنعة وذلك بنسبة 20%.

وأضافوا أن الأشخاص الذين قالوا إنهم استهلكوا أكثر من 4 حصص أسبوعيًا من اللحوم المصنعة، تفاقمت لديهم أعراض مرض الربو بنهاية مدة الدراسة.

وعن السبب في ذلك، يعتقد الباحثون أن مادة تسمى “نترايت”، تستخدم في حفظ اللحوم المصنعة هي التي تثير الشعب الهوائية، لكن خبراء آخرين يقولون إن “الارتباط لم يثبت بعد، وأن هناك حاجة لمزيد من الدراسة في هذا الإطار”.

وينصح القائمون على الدراسة بعدم تناول أكثر من 70 جراما يوميًا من اللحوم الحمراء والمصنعة، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي متوازن، يتضمن كثيرًا من الأطعمة الطازجة غير المعالجة، ونسبة قليلة من السكر والملح والدهون المشبعة وذلك من أجل الاحتفاظ بصحة جيدة.

والربو هو مرض تنفسي مزمن، ينتج عن وجود التهاب وتشنج في المسالك الهوائية، ما يؤدي إلى انسدادها، وهو يصيب الذكور والإناث في جميع مراحل العمر، ويتمثل في سرعة التنفس و”كرشة النفس” والكحة وكتمة الصدر.

ويرتبط الربو بشكل كبير بأمراض الحساسية، ويصيب الأشخاص وخاصة الأطفال، الذين لديهم عوامل وراثية لبعض المواد المثيرة للحساسية، كالغبار والقطط والفئران والصراصير.

وكان المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، حذر من أن تناول قطعتين من اللحوم المصنعة، مثل السوسيس والسلامى والسجق والبرجر والنقانق، يوميا، يرفع خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 18%.

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