 أمير الشرقية يشيد باللجنة النسائية للسلامة البحرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 26 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمير الشرقية يشيد باللجنة النسائية للسلامة البحرية

أمير الشرقية يشيد باللجنة النسائية للسلامة البحرية
المناطق - الدمام - عبدالله السعيدي 

 

كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة يوم أمس الاول الأحد رئيسة اللجنة النسائية للسلامة البحرية والسلامة العامة التابعة لحرس الحدود  سمو الأميرة مشاعل بنت عبد المحسن بن جلوي آل سعود  وعدد من عضوات اللجنة
د.آلاء الدبيكل ود.مها المزروع وأ.منال القحطاني حيث تسلمن الدروع التذكارية تثميناً لجهودهن التطوعية في خدمة المجتمع  مؤكداً سموه الكريم على أهمية دور اللجنة النسائية للسلامة البحرية  في التوعية بقواعد السلامة العامة والسلامة البحرية خاصة وشكر جهود اللجنة في توعية أفراد المجتمع ومرتادي الشواطئ بأهمية اتباع ارشادات حرس الحدود للوقاية من الحوادث .

وأشاد صاحب السمو أمير المنطقة بجهود المتطوعين للمساهمة في تنمية المجتمع وتعزيز هذه الثقافة لدى
أقرانهم  وأكد دعمه الكامل لتلك الجهود المتميزة ، جاء ذلك بعد دعوة المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية للجمعيات التطوعية والتي لها إسهامات في ذلك المجال .
وعبرت صاحبة السمو الاميرة مشاعل بنت عبد المحسن بن جلوي آل سعود رئيسة اللجنة عن شكرها لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية لدعم سموه للمتطوعين وتكريمه لرواد العمل التطوعي مؤكدة أن هذا التكريم سيكون دافع للمبادرات التطوعية بالمنطقة

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