 أمانة الشرقية ترصد أكثر من 499 مخالفة وتنذر 203 وتغلق 25 في حملة على المستودعات والمخازن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 26 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمانة الشرقية ترصد أكثر من 499 مخالفة وتنذر 203 وتغلق 25 في حملة على المستودعات والمخازن انطلاق مسارات (منحى بحث الدرس) Lesson study في مدارس حائل أمير الشرقية يشيد باللجنة النسائية للسلامة البحرية دراسة: تناول اللحوم المصنعة قد يفاقم أعراض الإصابة بالربو 130 مشاركة في محاضرة صحية ليتيمات اليمن تقنية الأحساء تعزز الصورة الإيجابية للعمل المهني  لدى 200 طالب ثانوي غرفة الشرقية تنظم محاضرة «بناء الفكر والطريق إلى الحكمة» مساء الْيَوْمَ  اللجنة الامنية ورابطة فرق اﻷحياء بجازان يتبحثان الجوانب اﻷمنية لمسابقات الرابطة استخراج قطعة  نحاس من مرئ طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات بالمنظار بمستشفى الولادة والاطفال جامعة القصيم تنظم حملة للتبرع بالدم لجنودنا البواسل  تدريب وفرص عمل للقانونيين في غرفة القصيم «تعليم حائل» تعلن عن  6 وظائف شاغرة بمسمى حارس مدرسة

أمانة الشرقية ترصد أكثر من 499 مخالفة وتنذر 203 وتغلق 25 في حملة على المستودعات والمخازن

أمانة الشرقية ترصد أكثر من 499 مخالفة وتنذر 203 وتغلق 25 في حملة على المستودعات والمخازن
المناطق - الدمام

نفذت أمانة المنطقة الشرقية حملة مؤخراً حملة على 452 مستودع ومخزن للمواد الغذائية في كافة البلدية التابعة والمرتبطة بالأمانة للوقوف على التزامها بالشروط الصحية.

 

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والأعلام والمتحدث الإعلامي في أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن الحملة تأتي ضمن توجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد

 

بن محمد الجبير في التوعية الشاملة و متابعة المواد الغذائية والتزام أصحاب المستودعات والمخازن بالشروط الصحية في ذلك، مضيفا بأن الحملة شملت كافة المحافظة والهجر والمراكز بالمنطقة الشرقية التابعة لأمانة المنطقة الشرقية والتي أستمرت لمدة خمسة أيام تم رصد العديد

 

من المخالفات ورصد انذارات لعدد من المستودعات والمخازن.

 

وأشار الى أن عدد المستودعات والمخازن التي استهدفت في الحملة بلغت 452 مستودع ومخزن وقد بلغ عدد المخالفات التي رصدت خلال الحملة أكثر 499 مخالفة وتم توجيه إنذارات إلى 203 للمستودعات

 

والمخازن وتم خلال الحملة إغلاق 25 مستودع ومخزن.

 

ودعا مدير عاد إدارة العلاقات العامة والأعلام والمتحدث الاعلامي في أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان جميع المواطنين والمقيمين في المنطقة الشرقية للإبلاغ عن أي ملاحظات

 

أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية، والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، مؤكدا عدم التهاون مع المحلات المخالفة، وذلك برفع بلاغ ضد أي مخالف عن طريق خدمة 940 ، والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، والتي سيتم التعامل معها

 

فورا، مضيفا بان الأمانة طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج ( بلاغاتي ) على الأجهزة الذكية 

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