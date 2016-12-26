 الكلية التقنية بنجران تكرم المتدرب ” آل الشهي ” لتبرعه بإحدى كليتيه لأخيه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 26 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الكلية التقنية بنجران تكرم المتدرب ” آل الشهي ” لتبرعه بإحدى كليتيه لأخيه

الكلية التقنية بنجران تكرم المتدرب ” آل الشهي ” لتبرعه بإحدى كليتيه لأخيه
المناطق - نجران

كرمت الكلية التقنية بنجران ، المتدرب محمد بن ظافر آل الشهي، والذي تبرع بإحدى كليتيه لأخيه ، تقديراً لشهامته وإنسانيته وما قدمه من مثال رائع في الإيثار .

وقام عميد الكلية التقنية بنجران محمد بن علي زبعان الصقري بتكريم المتدرب المتبرع ال الشهي ، بمكتبه بمقر الكلية وتسليمه شهادة شكر وتقدير ودرع تذكاري وهدية عينية ، على ما قام به من عمل إنساني نبيل ومبادرته للتبرع بإحدى كليتيه لأخيه ، سائلاً الله العلي القدير أن يجزيه خير الجزاء وأعظم الثواب وأن يمتعه بالصحة والعافية.

وأشار ” الصقري ” إلى حرص كلية التقنية بنجران على تشجيع مثل هذه المبادرات الإنسانية النبيلة وتكريم أصحابها والذين يقدمون صورة مشرفة للعطاء والإيثار في المجتمع السعودي.

 

حيث أثنى ” الصقري ”  على “ال الشهي” بكلمات خلال التكريم بمكتبه ، قائلاً: “أنت سطّرت أروع معاني الأخوة لتكون نموذج فخرٍ يحتذى به في النبل والوفاء، فهنيئاً لك هذا العمل الإنساني وندعو لك ولأخيك بدوام الصحة والعافية”.
ومن جانبه عبر المتبرع محمد بن ظافر آل الشهي عن بالغ شكره وتقديره على هذا التكريم وهذه البادرة الغير مستغربة من الكلية مشيرا الى أنه لا يستطيع أن يصف هذا الشعور ، سائلاً المولى عز وجل ان يتقبله في موازين حسناته .

 

وحضر تكريم المتدرب وكيل الكلية للتدريب يوسف بن هادي آل عتيق ووكيل الكلية لخدمات المتدربين راشد بن مانع آل منجم ورئيس قسم التقنية الكهربائية فواز بن بجاش آل هادي ورئيس وحدة الجودة والتطوير زيد بن حسن اليامي ومدير العلاقات العامة والإعلام علي بن عبدالله آل عتيق وعضو هيئة التدريب مبارك بن مهدي آل مخلص .

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