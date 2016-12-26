 بيع بنزين 91 محليا بأقل من سعره العالمي بـ 55 % .. الأرخص بعد فنزويلا وليبيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 26 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بيع بنزين 91 محليا بأقل من سعره العالمي بـ 55 % .. الأرخص بعد فنزويلا وليبيا

بيع بنزين 91 محليا بأقل من سعره العالمي بـ 55 % .. الأرخص بعد فنزويلا وليبيا
المناطق - الرياض

تقل أسعار بيع بنزين 91 في السعودية بنسبة 55 في المائة عن سعره عالميا، حيث يبلغ سعر اللتر محليا 75 هللة (0.20 دولار)، فيما السعر العالمي 0.44 دولار (1.65 ريال).

ووفقا لتحليل نشرته “الاقتصادية”، تقل أسعار بيع بنزين 95 (أوكتان) بنسبة 48 في المائة عن سعره العالمي، حيث يبلغ سعر اللتر محليا 90 هللة (0.24 دولار)، فيما سعره العالمي 0.46 دولار (1.73 ريال).

واعتمد التحليل في تحديد السعر العالمي لأسعار البنزين على الأسعار المطبقة حاليا في الإمارات (شهر ديسمبر)، والبالغة 1.62 درهم إماراتي لبنزين بلس 91، وسعر 1.69 درهم لبنزين 95.

يشار إلى أن متوسط سعر البنزين 95 في دول العالم يبلغ 0.97 دولار، وتقل أسعار البنزين في السعودية عن هذا المتوسط 75 في المائة.

وتتفاوت أسعار البنزين بشكل كبير في دول العالم، نتيجة لعاملي الضرائب والدعم الحكومي، لذا تم الاسترشاد بسعر البنزين في الإمارات كمتوسط للسعر العالمي على اعتبار أن دولة الإمارات حررت أسعاره بشكل كامل.

وتُعد أسعار بنزين 95 في السعودية (0.24 دولار) هي ثالث أرخص دولة في العالم بعد فنزويلا (0.01 دولار)، وليبيا (0.10 دولار).

 

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