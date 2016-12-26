 طرح الإصدار الجديد من العملة السعودية اليوم .. واستثناء “إصدار” من التداول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 26 ديسمبر 2016 ميلاديا

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طرح الإصدار الجديد من العملة السعودية اليوم .. واستثناء “إصدار” من التداول

طرح الإصدار الجديد من العملة السعودية اليوم .. واستثناء “إصدار” من التداول
المناطق - الرياض

يطرح اليوم الإصدار السادس من العملة السعودية “ثقة وأمان”، التي طبع عليها صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، إن تداول فئات الإصدار الجديد سيتم جنبا إلى جنب مع العملة الورقية والمعدنية المتداولة حاليا بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية للدولة، حيث ستستمر في طرح ما لديها من مخزون من الإصدار الخامس للعملة لتلبية احتياجات السوق من النقد.

وكانت المؤسسة قد دشنت في 13 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، الإصدار الجديد وكشفت عن تصاميمه، حيث تضمن الإصدار فئات جديدة منها هللة واحدة وخمس هللات وعشر هللات و25 هللة و50 هللة والريال المعدني والريالين المعدنيين إضافة إلى العملات الأساسية.

وقالت مصادر، إن العملة بشكلها الجديد سيتم توفيرها في جميع فروع مؤسسة النقد في المملكة، فيما ستسحب العملة القديمة على دفعات تدريجيا لكنها تستمر في الأسواق حتى نفاد الكميات.

وأشارت المصادر إلى أنه يمكن استبدال الإصدار الثاني حتى الخامس في أي وقت لأنها إصدارات قانونية وتحتوي على علامات أمنية باستثناء الأول خارج التداول لعدم احتوائه على علامات أمنية، موضحا إلا أنه سيتم خلال عملية طرح الفئات الجديدة من العملة رصد أبرز الملاحظات عليها.

ويتضمن الإصدار الجديد 12 فئة من العملة، سبع فئات منها معدنية وخمس فئات ورقية، فيما لم يتم إصدار فئتي الـ20 ريالا، و200 ريال. وشهدت ثلاث فئات ورقية تغيرا في الرسومات المطبوعة عليها وهي فئة الـ500 ريال أصبحت خلفيتها منظر للمسجد الحرام بمكة المكرمة. كما شهدت التغيرات فئة العشرة ريالات، حيث أصبح على الظهر منظر لمركز الملك عبد الله المالي بالرياض، كما تغير ظهر فئة الخمسة ريالات ليصبح زهورا من السعودية.

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