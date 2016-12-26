مقاتلات التحالف تدمر رتلا ضخما من التعزيزات لميليشيات صنعاء

دمرت مقاتلات التحالف العربي رتلاً كبيراً من التعزيزات للميليشيات الانقلابية، قرب نقيل بن غيلان في مديرية نهم، شرق صنعاء، أمس الأحد، فيما تتواصل الاشتباكات بين الجيش اليمني ومليشيات الحوثي على مشارف مناطق المكلكل والمديهين، في محافظة تعز.

وقال عضو هيئة تنفيذ مخرجات الحوار اليمني، صلاح باتيس، إن “تقدم الجيش والمقاومة اليمنية في جبهة نهم شرق صنعاء، يؤكد نجاح خطة الحكومة مدعومة بقوات التحالف العربي، لتحرير العاصمة صنعاء من الميليشيات الانقلابية”، مشيراً إلى أن “قوات الشرعية اليمنية باتت قريبة من تحرير مطار صنعاء”.

وأضاف باتيس، “زرت جبهات القتال أخيراً، ولمست عن قرب المعنويات المرتفعة لأفراد الجيش والمقاومة في معظم جبهات القتال، وخصوصاً في جبهة نهم التي استشهد فيها إبراهيم دومان، ابن عضو مجلس النواب عن محافظة حضرموت، سعيد دومان”.