 مقاتلات التحالف تدمر رتلا ضخما من التعزيزات لميليشيات صنعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 26 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

مقاتلات التحالف تدمر رتلا ضخما من التعزيزات لميليشيات صنعاء طرح الإصدار الجديد من العملة السعودية اليوم .. واستثناء “إصدار” من التداول بيع بنزين 91 محليا بأقل من سعره العالمي بـ 55 % .. الأرخص بعد فنزويلا وليبيا وزير الخارجية ونظيره الأردني: هناك تطابق في الآراء بين البلدين وسيكون هناك تعاون لصد أي تهديد الكلية التقنية بنجران تكرم المتدرب ” آل الشهي ” لتبرعه بإحدى كليتيه لأخيه غرفة الأحساء: الميزانية الجديدة 2017 تعكس متانة اقتصادنا الوطني وتحمل بشرّيات خير أمانة الشرقية ترصد أكثر من 499 مخالفة وتنذر 203 وتغلق 25 في حملة على المستودعات والمخازن انطلاق مسارات (منحى بحث الدرس) Lesson study في مدارس حائل أمير الشرقية يشيد باللجنة النسائية للسلامة البحرية دراسة: تناول اللحوم المصنعة قد يفاقم أعراض الإصابة بالربو 130 مشاركة في محاضرة صحية ليتيمات اليمن تقنية الأحساء تعزز الصورة الإيجابية للعمل المهني  لدى 200 طالب ثانوي

مقاتلات التحالف تدمر رتلا ضخما من التعزيزات لميليشيات صنعاء

مقاتلات التحالف تدمر رتلا ضخما من التعزيزات لميليشيات صنعاء
المناطق - وكالات

دمرت مقاتلات التحالف العربي رتلاً كبيراً من التعزيزات للميليشيات الانقلابية، قرب نقيل بن غيلان في مديرية نهم، شرق صنعاء، أمس الأحد، فيما تتواصل الاشتباكات بين الجيش اليمني ومليشيات الحوثي على مشارف مناطق المكلكل والمديهين، في محافظة تعز.

وقال عضو هيئة تنفيذ مخرجات الحوار اليمني، صلاح باتيس، إن “تقدم الجيش والمقاومة اليمنية في جبهة نهم شرق صنعاء، يؤكد نجاح خطة الحكومة مدعومة بقوات التحالف العربي، لتحرير العاصمة صنعاء من الميليشيات الانقلابية”، مشيراً إلى أن “قوات الشرعية اليمنية باتت قريبة من تحرير مطار صنعاء”.

وأضاف باتيس، “زرت جبهات القتال أخيراً، ولمست عن قرب المعنويات المرتفعة لأفراد الجيش والمقاومة في معظم جبهات القتال، وخصوصاً في جبهة نهم التي استشهد فيها إبراهيم دومان، ابن عضو مجلس النواب عن محافظة حضرموت، سعيد دومان”.

 

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>