 وكيل إمارة عسير يدشن الأسبوع الخليجي للنزيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 26 ديسمبر 2016 ميلاديا

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وكيل إمارة عسير يدشن الأسبوع الخليجي للنزيل

وكيل إمارة عسير يدشن الأسبوع الخليجي للنزيل
المناطق_عسير

رعى سعادة وكيل إمارة منطقة عسير سليمان بن محمد الجريش مساء الأحد إفتتاح فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد الخامس للنزيل والذي يقام تحت شعار  (معا من اجل الإصلاح ) بمجمع عسير مول بمدينة أبها ، ودشن سعادته المعرض المصاحب بحضور مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح القرزعي ومدير  سجون المنطقة العميد مبارك السليس وعدد من مديري الادارات الحكومية .

عقب ذلك تجول وكيل إمارة منطقة عسير على أجنحة الإدارات الحكومية والجهات الخيرية المشاركة للإطلاع  على منتجات النزلاء والنزيلات من المشغولات اليدوية واللوحات التشكيلية والأعمال الحرفية  وجهود ومبادرات الجهات الأخرى المتعاونة في خدمة النزلاء ورعاية أسرهم وإحتواء ومساندة المفرج عنهم  .

كما أقيم بهذه  المناسبة حفل خطابي جرى خلاله تكريم الإدارات المساهمة والجهات والمؤسسات الداعمة والراعية .

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