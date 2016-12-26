 70 مرشحا للتصفيات النهائية في مسابقة تدبر بتعليم عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 26 ديسمبر 2016 ميلاديا

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70 مرشحا للتصفيات النهائية في مسابقة تدبر بتعليم عسير

70 مرشحا للتصفيات النهائية في مسابقة تدبر بتعليم عسير
المناطق_عسير
اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير مؤخرا ، المرحلة الثانية من مراحل مسابقة تدبر الوزارية، على مستوى مكاتب التعليم بأبها ،وخميس مشيط، وأحد رفيدة ،بعد  ختام المرحلة اﻷولى التي كانت على مستوى المدرسة.

وأوضح مدير إدارة التوعية الإسلامية بتعليم المنطقة الأستاذ محمد خبراني ، أنه ترشح للمرحلة الختامية على مستوى المنطقة 70 طالبا من مختلف مراحل التعليم العام ، في جميع فروع المسابقة المتضمنة : ” القرآن لكريم بكامل فروعه الخمسة ، والأذكار ، والسنة النبوية في ثلاثة فروع ،و والحديث الشريف ،في عدة متون للمرحلتين الثانوية والمتوسطة ” .

وأضاف: تعقد التصفيات النهائية بحول الله تعالى في الأسبوع الرابع من الفصل الدراسي القادم ، على مستوى تعليم المنطقة، وتليها مرحلة التصفيات الوزارية ، لافتاً إلى أن المسابقة  تهدف  إلى تقوية ارتباط الطلاب في التعليم العام بالقرآن الكريم وعلومه، والتشجيع على تطبيق مبادئ القرآن الكريم والسنة النبوية في الحياة اليومية، ورعاية القدرات الفائقة وتكريمها وتحفيزها.
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