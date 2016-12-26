تنظيم لقاء”منارات مشرقة للتعلم النشط” بتعليم منطقة عسير

رعت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم منطقة عسير الأستاذة نورة آل مفرح ، لقاء” منارات مشرقة للتعلم النشط” صباح أمس ،والذي أقامته إدارة الإشراف التربوي النسائي ،ممثلة في مكتب التعليم بأحد رفيدة بقاعة فندق ميركيور بخميس مشيط ، بحضور ومشاركة عدد من القيادات التعليمية بالمنطقة ومنسقات التعلم النشط في مكاتب التعليم .

وأوضحت آل مفرح أن للتعلم النشط دور مؤثر في عملية التعلم ، مشيرة إلى أنه ليس مجرد استراتيجيات ، وإنما نشاط متواصل تستمتع به المتعلمة وتجد نفسها في حلقة من التفكير الدائم الذي يدفعها في مراحل متقدمة للإبداع والابتكار ، مستعرضة أهمية مرحلة التطبيق وليس التلقين ، وتلمس دور التدريب ومدى استفادة الميدان منه ، مع تشخيص الواقع تشخيصا شفافا لتصحيح المسارات الخاطئة إن وجدت قبل فوات الأوان .

بدورها أشادت المدربة المركزية للتعلم النشط بتعليم المنطقة الأستاذة جواهر القحطاني، بالجهود المبذولة في مشروع التعلم النشط من قبل جميع المكاتب بالمنطقة ،ومشاركتهم في فقرات البرنامج باللقاء ، مؤكدة دور المسؤولين في تقديم التحفيز، والتشجيع على نحو مستمر لتحقيق الأهداف التعليمية الكبيرة لهذا المشروع ، مثمنة دور رئيسة فريق العمل المنسقة والمنظمة للبرنامج الأستاذة نايفة الشهراني وكيلة الابتدائية الرابعة بأحد رفيدة ، وفريق العمل معها .

وفي ختام اللقاء تم تكريم الداعمين وفريق العمل للمشروع على مستوى المنطقة من إدارات ومكاتب ومدارس .