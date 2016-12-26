 ضمن فعاليات مناسبة أبها عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧.. أمانة عسير تنظم ملتقى العمران السياحي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 26 ديسمبر 2016 ميلاديا

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ضمن فعاليات مناسبة أبها عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧.. أمانة عسير تنظم ملتقى العمران السياحي

ضمن فعاليات مناسبة أبها عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧.. أمانة عسير تنظم ملتقى العمران السياحي
المناطق_أبها

تنظم أمانة منطقة عسير ملتقى العمران السياحي بالمناطق الجبلية من ٧ إلى ٨ شعبان الموافق ٣ إلى ٤ مايو بمدينة أبها ، وذلك ضمن فعاليات مناسبة أبها عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م .

وأوضح أمين المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية للمناسبة صالح بن عبدالله القاضي أن الملتقى يأتي ذلك بتوصية رفعها رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنيصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان إلى معالي وزير البلدية والقروية عبداللطيف آل الشيخ .

وقال القاضي إن التحضيرات للملتقى قد بدأت بالفعل  ، منها مناقشة اعتماد الشعار النهائي الخاص للملتقى للبدء باستخدامه على مطبوعات الملتقى ، ودعوات الضيوف ، و إعداد مسودة الكتيب التسويقي لرعاية الملتقى ، ومخاطبة الشركاء للرعاية ، وتشكيل اللجان الفرعية للملتقى وتسمية الاعضاء وتحديد المهام (لجنة عليا، لجنة تنفيذية، لجنة علمية، لجان فرعية )  ، و دعوة المتحدثين الخارجيين وإنهاء إجراءات استضافتهم ،  و ميزانية الملتقى وآليات التمويل .

وأبان أنه قد اتخاذ توصيات عديدة ، تشمل : الانتهاء من تشكيل اللجان واعتمادها وتسمية المشاركين خلال أسبوعين ، الانتهاء من مسودة الكتيب التسويقي للملتقى ومراجعته من اللجنة التنفيذية واعتماده ، اعتماد الشعار بالشكل النهائي ، سرعة إنشاء موقع الكتروني للملتقى ، إعداد  قائمة بالتجارب الدولية المستهدفة لعرضها خلال الاجتماع المقبل ، إتاحة المجال للمشاركات النسائية والاستعداد لذلك .

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